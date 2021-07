Torna il Festival delle Ville Vesuviane: teatro, danza, musica e poesia

Teatro, danza, musica e poesia: torna il Festival delle Ville Vesuviane che sarà in programma dal 4 al 25 settembre nelle splendide sedi di Villa Campolieto, a Ercolano, e Villa Delle Ginestre a Torre del Greco.

Il Festival, giunto alla sua trentaduesima edizione, è promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, presieduta da Gianluca Del Mastro, con il sostegno della Regione Campania attraverso Scabec. Quest’anno torna a dirigerlo Luca De Fusco, il suo fondatore, ripristinando la formula che ha caratterizzato le prime edizioni: Il Festival Ville Vesuviane “Progetto Settecento”.

“Torno a dirigere il Festival delle Ville Vesuviane – Progetto Settecento con grande gioia e orgoglio e lo faccio dedicando questa edizione a un grande critico musicale, musicologo e scrittore, nonché amico, Paolo Isotta, scomparso qualche mese fa.

Dalla metà degli anni ’80, per circa dieci anni, il Festival delle Ville Vesuviane ha inteso valorizzare il patrimonio architettonico delle ville attraverso un teatro scritto o ambientato nel ‘700, in modo quindi armonico rispetto alle dimore settecentesche che caratterizzano la zona. La manifestazione poi ha preso strade diverse, ma è mio intento recuperare sempre di più “il senso del passato” e nelle prossime edizioni tornare ad un contenuto tematico. Quest’anno l’edizione è dedicata a Paolo Isotta. Per questo inauguriamo con Enrico IV di Luigi Pirandello, uno dei suoi autori preferiti, protagonista Eros Pagni, attore da lui amatissimo e la mia regia. La scelta di Enrico IV è dovuta anche al fatto che quest’anno ricorre il centenario della prima rappresentazione del testo.

In un programma dedicato a Paolo Isotta non può mancare la musica e così sono previste quattro conferenze-concerto ideate da me e Gennaro Carillo. Protagonista sarà il Quartetto Felix composto da Marina Pellegrino, Vincenzo Meriani, Francesco Venga e Matteo Parisi. Quattro musicisti che Isotta seguiva con particolare attenzione sin dal debutto. E , tra gli amici di Paolo Isotta che hanno accettato di esserci, anche Pietrangelo Buttafuoco, fine scrittore siciliano che sarà presente con Il lupo e la luna un suo testo che lo vedrà anche protagonista e Lara Sansone, la Signora del Teatro Sannazaro, un teatro che per Isotta, negli ultimi anni, era diventato un po’ una casa, che interpreterà La Locandiera di Goldoni, con la mia regia. Da anni Paolino voleva che io e Lara lavorassimo insieme!

A chiudere gli appuntamenti di teatro Lavia dice Leopardi e Le Favole di Oscar Wilde con Gabriele Lavia. E due appuntamenti di danza Carmen Suite, con le coreografie di Jvan Bottaro e la regia di Alessandra Panzavolta e Soirée russe, gala di balletto a cura di Daniele Cipriani.

Al tramonto, nel romitaggio di Villa Campolieto, Eros Pagni, Anita Bartolucci, Paolo Serra, Claudio Di Palma, Giacinto Palmarini, Francesco Biscione per tutto il periodo del festival si alterneranno nella recitazione di sei canti della Divina Commedia.

Infine il 7 settembre i Premi Le Maschere del Teatro, in diretta differita su Raiuno, per la prima volta dalla magica Villa Campolieto.” dichiara Luca De Fusco.

“Il ritorno di Luca De Fusco nella grande famiglia della Fondazione Ente Ville Vesuviane segna il desiderio che abbiamo di ripartire attraverso la forza e la vitalità dirompente del teatro. La forma d’arte in cui la parola e le idee vengono direttamente veicolate al pubblico, in cui si crea un filo tra attori e spettatori rappresenta al meglio la necessità che abbiamo di comunicare e di riprendere ogni aspetto della vita di relazione.

Nel cinquantesimo anniversario della Fondazione, il ritorno del teatro e, in particolare, del teatro del ‘700, celebra la bellezza delle Ville e ne ripropone l’austera imperturbabilità nella splendida cornice del Miglio d’Oro. Ringrazio soprattutto la Regione Campania, ma anche il MIC che hanno saputo farsi interpreti di questa esigenza, realizzando il desiderio di tutto il pubblico della Fondazione" spiega Gianluca Del Mastro, Presidente Fondazione Ente Ville Vesuviane

“Nell’anno in cui la Fondazione celebra il cinquantesimo anniversario dell’istituzione dell’Ente per le Ville Vesuviane continua il percorso di riscoperta legato alle sue attività. Avviato con la mostra d’arte Contemporanea “Così fan tutti. Opere dalla collezione di Ernesto Esposito”, allestita a Villa Campolieto, riprende il filo con un altro pezzo di storia, legato al patrimonio immateriale e costituito dai grandi spettacoli dal vivo del Festival delle Ville Vesuviane.

Un Festival che nel 2021 giunge alla trentaduesima edizione. In quest’anno così particolare e così importante per la Fondazione abbiamo scelto di tornare alle origini, alla vocazione naturale del Festival e delle Ville Vesuviane dove il contenitore e il contenuto si fondono e ne appaiono reciprocamente esaltati.

Con Progetto ‘700 torniamo alle origini avendo al nostro fianco colui che quei Festival per primo li ha diretti, il maestro Luca De Fusco, che ringrazio per aver creduto nella rinascita di questo Progetto.

Un progetto che abbraccia storia, conoscenza, ricerca e arte e in cui la funzione estetica e performativa dello spettacolo dal vivo si fondono con il racconto della bellezza architettonica del nostro patrimonio monumentale e con la sua storia settecentesca.

Grazie alla Regione Campania e al Ministero della Cultura che cofinanziano questo Festival così ambizioso che rappresenta un ulteriore attrattore culturale per il territorio vesuviano e per la Regione Campania.” dice Roberto Chianese, Direttore generale Fondazione Ente Ville Vesuviane

PROGRAMMA:

Villa Campolieto

Sabato 4 e domenica 5 settembre, ore 21.00

ENRICO IV di Luigi Pirandello.

Con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Paolo Serra. Regia di Luca De Fusco

Villa le Ginestre

Lunedi 6 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto

Martedì 7 settembre, ore 20.30

Cerimonia di consegna dei Premi Le Maschere del teatro.

Presenta Tullio Solenghi. In diretta differita su Raiuno

Villa Campolieto

Giovedì 9 settembre, ore 21

Il lupo e la luna di e con Pietrangelo Buttafuoco.

Regia di Giuseppe Di Pasquale

Villa Campolieto

Sabato 11 e domenica 12 settembre ore 21.00

Carmen Suite

Musiche George Bizet

Coreografie Jvan Bottaro

Regia Alessandra Panzavolta

Costumi Carla Ricotti

Villa Le Ginestre

Lunedì 13 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto

Sabato 18 e domenica 19 settembre, ore 21.00

La Locandiera di Carlo Goldoni, con Lara Sansone,

Giacinto Palmarini, Francesco Biscione . Regia di Luca De Fusco

Villa Le Ginestre,

Lunedi 20 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto

Martedì 21 settembre ore 21.00

“Lavia dice Leopardi” con Gabriele Lavia

Villa Campolieto

Mercoledì 22 settembre, ore 21.00

“Le Favole di Oscar Wilde” con Gabriele Lavia

Villa Le Ginestre

Giovedì 23 settembre, ore 19.30

Omaggio a Paolo Isotta.

Conversazione e concerto Quartetto Felix

Villa Campolieto,

Venerdì 24 e Sabato 25 settembre, ore 21.00

Soirée russe, gala di balletto a cura di Daniele Cipriani

Nel romitaggio di Villa Campolieto, al tramonto, Eros Pagni, Anita Bartolucci, Paolo Serra, Claudio Di Palma, Giacinto Palmarini, Francesco Biscione reciteranno sei canti dalla Divina commedia.