Festival Spinacorona: passeggiate musicali gratuite nel cuore di Napoli

Dal 29 settembre al 2 ottobre torna Spinacorona, il Festival ideato e diretto da Michele Campanella e finanziato dal Comune di Napoli che ha nella partecipazione libera del pubblico uno dei suoi punti di forza.

Tredici luoghi molto particolari del centro di Napoli ospiteranno solisti e complessi di grande rilievo in un repertorio che spazierà da Corelli ai contemporanei passando dai grandi di ogni tempo come Mozart, Beethoven e ?ajkovskij con piacevoli digressioni verso Weber, Martucci e Busoni. Saranno venti i concerti in poco più di 80 ore, dal Prologo affidato a due arpiste non ancora sedicenni e dall’inaugurazione vera e propria del giovedì sera con l’Orchestra della Toscana, Michele Campanella e Monica Leone fino alla festa finale della domenica dedicata quest’anno al jazz “napolide” di Maria Pia De Vito.

“L’appuntamento con la sesta edizione del Festival “Spinacorona passeggiate musicali napoletane” è doppiamente importante per la città di Napoli – ha osservato il Sindaco Gaetano Manfredi - Innanzitutto per la qualità degli artisti protagonisti dei concerti: 20 serate con alcuni tra i più importanti artisti della scena nazionale e internazionale. E poi per i luoghi: le serate si svolgeranno in 13 location diverse e sarà l’occasione per tanti turisti, ma anche per tanti napoletani, di scoprire alcuni tra i luoghi più belli e a volte meno conosciuti della città”.

Questa sesta edizione del Festival vedrà numerose presenze internazionali (il Sestetto della prestigiosa Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, il Fine Arts Quartet, la violinista giapponese Kyoko Yonemoto, il pianista britannico Huw Warren) assieme a grandi nomi della classica italiana come Enrico Dindo, Calogero Palermo, Paolo Marzocchi, Valentina Coladonato, Gabriele Mirabassi e il gruppo barocco L’Astrée fino ai giovani emergenti del Quartetto Indaco.

Ospite d’onore della rassegna sarà il compositore lettone P?teris Vasks, tra i nomi più illustri della nuova musica baltica che si è guadagnato fama internazionale con esecuzioni di suoi brani in ogni parte del mondo affidate a interpreti d’eccezione come Gidon Kremer e Sol Gabetta: a lui sarà dedicato un concerto monografico incentrato sul repertorio per flauto e sul Quinto Quartetto per archi. Un altro spazio importante per la contemporanea sarà il concerto dell’Ensemble Vocale di Napoli diretto da Antonio Spagnolo che, con la partecipazione di Fabio Fabbrizzi, presenterà musiche di Pärt, Górecki e una novità del 2021 del friulano Cristian Carrara.

Da segnalare, inoltre, due progetti speciali: uno è La corda rotta un racconto musicale, impaginato da Paolo Marzocchi e condotto da Guido Barbieri dedicato ad alcuni compositori prigionieri nel ghetto di Terezin, dove furono deportati tantissimi artisti ebrei tra i quali Ilse Weber, Viktor Ullman e Gideon Klein, che hanno continuato a scrivere musica pur nell’estrema abiezione della deportazione, quasi a sottolineare la valenza salvifica dell’arte. Un vero e proprio Festival nel Festival sarà invece la giornata di sabato 1 ottobre interamente dedicata a Franz Liszt, musicista italiano, con sette concerti nei quali Monica Leone, Roberto Plano, Leonardo Colafelice, Michele Campanella, Maurizio Baglini e Andrea Padova presenteranno una amplissima antologia delle opere lisztiane, da quelle giovanili alle ultimissime, e in conclusione una ricostruzione del Duello che a Palazzo Belgiojoso a Parigi vide opposto l’allora ventiseienne Ferenc all’altro astro del virtuosismo pianistico del tempo Sigismund Thalberg con la partecipazione di Fabrizio Soprano, Francesco Libetta e Giovanni Oliva in veste di narratore.

Le sedi apriranno trenta minuti prima di ogni concerto con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Programma:

giovedì 29 settembre

ore 12

DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE

Vico Croce S. Agostino, 25

(via S. Agostino alla Zecca, angolo Corso Umberto)

Prologo

Nora e Aran Spignoli Soria arpe

PARADISI Toccata

RENIÉ Dance Caprice

PUCCINI “Bevo al tuo fresco sorriso” da La Rondine

ROSSINI Preghiera da Mosè in Egitto, Tarantella

Amorosi Due Danze medievali

BIZET Intermezzo, Aragonaise e Finale da Carmen

A seguire Michele Campanella, assieme a Daniele Spini, presenta RÜCKBLICK, il nuovo disco dedicato alle op. 76, 118 e 119 di Brahms

ore 21

biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Piazza dei Girolamini

ORT Orchestra della Toscana

MONICA LEONE pianoforte

Michele Campanella

solista e concertatore

Mozart Concerto per pianoforte e

orchestra KV271 Jeunehomme

Concerto per due pianoforti e orchestra

venerdì 30 settembre

ore 16.30

Basilica di Santa Restituta nel Duomo di Napoli

Via Duomo, 147

Enrico Dindo violoncello

Michele Campanella pianoforte

Beethoven Sonata op. 69

Variazioni su un tema dal Flauto Magico

ore 18

Chiesa di San Gregorio Armeno

Via S. Gregorio Armeno, 1

Sestetto del Concertgebouw

?ajkovskij Souvenir de Florence

ore 19.30

CAPPELLA DEL REAL MONTE MANSO

Via Nilo, 34

Kyoko Yonemoto violino

YSAŸE Sonate n. 2, 5 e 6

PAGANINI Capricci n. 9 e 24

ore 21

Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto, 4

Calogero Palermo clarinetto

Quartetto del Concertgebouw

Busoni Suite

Weber Quintetto

sabato 1 ottobre

ore 10

CHIOSTRO DI SANTA MARIA DI MONTEVERGINELLA

Via Giovanni Paladino, 20

MONICA LEONE pianoforte

La Romanesca

Alla Cappella Sistina

Due Leggende Francescane

Venezia e Napoli

ore 12

Basilica del Gesù Vecchio

Via Giovanni Paladino, 38

Roberto Plano pianoforte

Secondo Anno di Pellegrinaggio

Reminiscenze da Norma

ore 14

Real Museo di Mineralogia

Via Mezzocannone, 8

Leonardo Colafelice pianoforte

Sept variations brillantes sur un theme de Rossini

Finale de Don Carlos de Verdi

Réminiscences des Puritains

Rigoletto, paraphrase de concert

Fantasie sur des motifs favorits de Sonnambula

ore 16

Basilica del Gesù Vecchio

Via Giovanni Paladino, 38

Michele Campanella pianoforte

Terzo Anno di Pellegrinaggio

Aida, Danza sacra e Duetto finale

ore 18

Real Museo di Mineralogia

Via Mezzocannone, 8

Maurizio Baglini pianoforte

Miserere dal Trovatore

Totentanz

Sei Studi da Paganini

Ouverture dal Guillaume Tell

ore 20

Basilica del Gesù Vecchio

Via Giovanni Paladino, 38

Andrea Padova pianoforte

Sancta Dorothea

Réminescences de Boccanegra

La lugubre gondola I

Agnus Dei dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

Richard Wagner-Venezia

Paraphrase sur Ernani

La lugubre gondola II

Valse de Concert sur deux motifs de Lucia et Parisina

ore 22

Real Museo di Mineralogia

Via Mezzocannone, 8

Fabrizio Soprano pianoforte

Francesco Libetta pianoforte

Giovanni Oliva narratore

Il Duello a Palazzo Belgioioso

Liszt versus Thalberg

domenica 2 ottobre

ore 10

San Demetrio e Bonifacio

Piazzetta Teodoro Monticelli, 6

L’Astrée

Francesco D’Orazio violino

Daniele Bovo violoncello

Giorgio Tabacco clavicembalo

Corelli Sonata op. 5 n. 12 La Follia

Pugnani Sonata op. 3 n. 4

Nardini Sonata P.V:5

ore 11.30

SANTA MARIA DONNALBINA

Via porta piccola Donnalbina, 6

Paolo Marzocchi pianoforte

Valentina Coladonato soprano

Guido Barbieri narratore

La corda rotta

Un violoncello nel ghetto di Terezin

ore 13

Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto, 4

ENSEMBLE VOCALE DI NAPOLI

ANTONIO SPAGNOLO direttore

Fabio Fabbrizzi flauto

O Somma Luce

PÄRT Solfeggio

Da pacem

The woman with the alabaster box

GÓRECKI Totus Tuus

CARRARA O Somma Luce per flauto e coro misto dal Canto XXX del Paradiso di Dante (2021)

ore 16

Refettorio del Convento di Santa Maria Regina Coeli

Vico S. Gaudioso

(accessi da largo Madonna delle Grazie o

da via Sapienza)

MONICA LEONE pianoforte

Calogero Palermo clarinetto

HONORINE SCHAEFFER violoncello

Beethoven Trio op. 38

ore 17.30

Real Museo di Mineralogia

Via Mezzocannone, 8

P?teris Vasks

ospite d’onore di Spinacorona 2022

Fabio Fabbrizzi flauto

Fabrizio Soprano pianoforte

Quartetto Indaco

VASKS Landscape with birds per flauto solo

Quartetto n. 5

Aria e danza per flauto e pianoforte

ore 19.30

Basilica del Gesù Vecchio

Via Giovanni Paladino, 38

Fine Arts Quartet

Michele Campanella pianoforte

Martucci Quintetto

ore 21.30

Maschio Angioino

Via Vittorio Emanuele III

Maria Pia De Vito voce

Gabriele Mirabassi clarinetto

Huw Warren pianoforte

Partenope errante