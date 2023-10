Festival delle Scienze a Procida: dal 6 all’8 ottobre percorsi tra terra, mare e cielo

Si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 ottobre il Festival della Scienza di Procida, promosso dall’Associazione Vivara APS e dall’Accademia Vivarium Novum, in collaborazione con l’Associazione Vela Latina di Monte di Procida, la Cooperativa Ischia Isola Verde, l’Associazione 21salvatutti e Procida TV.



Quest’anno il Festival si muove intorno alla ricerca di modalità per un turismo sostenibile e di tutela del patrimonio naturale e culturale. Patrocinata dal Comune di Comune di Procida, insieme con la Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara”, l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, il Museo Civico "Sebastiano Tusa", l’Associazione “Oceanomare Delphis” e la sezione Campania dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. L’edizione 2023 della manifestazione prevede percorsi tra terra, cielo e mare, che favoriscano un incontro intimo e diretto con gli elementi naturali, nei quali la conoscenza scientifica possa costituire un legame, con il territorio, incentivando sentimenti di curiosità e cura. Cinque le tipologie di percorsi previsti – condotti da naturalisti e biologi esperti animano il Centro di Educazione Ambientale “Isola di Procida” – ognuno dei quali sarà ripetuto nel corso del weekend scientifico – il venerdì e il sabato – tutte imperniate sulla cura e la riscoperta delle tradizioni marinaresche dell’isola: “Storie di orti e giardini procidani”, “La terra vulcanica e la sinergia tra le piante”, “La tutela della natura e l’incontro con la storia”, “Incontri possibili. Pensare la pesca nella sostenibilità e nella tutela della vita del mare”, “Ancore storiche. Dalle imbarcazioni tipiche uno sguardo alle tradizioni marinare dei campi flegrei”, “Il cielo raccontato”. Domenica 8 ottobre, festa in Piazza Marina Grande, con stand esperimenti e la caccia al tesoro per le strade dell’’isola.

La partecipazione alle attività è gratuita. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 333.4633614



Il programma

Percorsi per terra, mare e cielo

Storie di orti e giardini procidani, la terra vulcanica e la sinergia tra le piante

Presso orto sinergico Solchiaro

Venerdì 6 ottobre 2023 ore 16:00

Sabato 7 ottobre 2023 ore 10:00 e ore 16:00

Per famiglie, max. 15 persone



Tutela della natura e incontro con la storia

Passeggiate nella Riserva Naturale di Stato “Isola di Vivara”

Sabato 7 ottobre 2023 ore 9:00 e 15:00

Per famiglie, max. 25 persone a percorso



Incontri possibili. Pensare la pesca nella sostenibilità e nella tutela della vita del mare

In collaborazione con Antonio Trapanese – Cooperativa Ischia

Sabato 7 ottobre 2023 ore 7:00, 8:30, 10:00 e 11:30

Partenza da Marina Chiaiolella

Per famiglie, max. 10 persone a percorso



Ancore storiche. Dalle imbarcazioni tipiche uno sguardo alle tradizioni marinare dei campi flegrei

In collaborazione con Vela Latina.

Partenza da Marina Grande lato Capitaneria

Sabato 7 ottobre 2023 ore 9:00, 11:00, 15:00 e 17:00

Ogni età, max. 10 persone



Il cielo raccontato

Osservazione del cielo, identificazione delle principali costellazioni visibili e racconto dei miti ad esse collegati

Giardino dell’incanto

Venerdì 6 e Sabato 7 ottobre 2023 dalle 20:00

Per tutti, max. 30 persone