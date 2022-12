Torna il Festival delle Scale di Napoli: passeggiate narrate, musica e spettacoli itineranti

Presentato a Palazzo San Giacomo il “Festival delle Scale di Napoli” giunto alla sua XI edizione che quest’anno si avvale della collaborazione del Segretariato del Patto Europeo per il Clima ed il Patrocinio del Comune di Napoli e delle Municipalità 2,3 e 5.

L’evento, che si svolgerà dal 2 dicembre all’8 gennaio è incentrato sulla valorizzazione culturale e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio di scale e percorsi gradonati che sono parte integrante del tessuto urbano di Napoli. Sono oltre 200 i percorsi tra gradini, rampe, scale e gradonate che attraversano obliquamente Napoli segnandone il territorio.

Il Festival delle Scale di Napoli è un vero e proprio festival civico, nato dal basso, che mira a riconoscere le scale napoletane come elemento identitario forte della città non solo dal punto di vista geografico-ambientale ma anche dal punto di vista culturale e paesaggistico.

Il tutto in consonanza con quanto approvato nel luglio scorso dalla Giunta Municipale di Napoli che ha dato via libera alla progettazione esecutiva della “Città Verticale” con 7.800.000 euro del Patto per Napoli del 2016. Un progetto fortemente voluto e sollecitato dallo stesso Coordinamento Scale di Napoli, e che vede protagonisti alcuni percorsi storici delle scale napoletane – scala di Montesanto, Pedamentina, Petraio, Moiariello, salita Cacciottoli.

In particolare l’edizione di quest’anno affianca il racconto delle scale al tema del clima per riflettere, in modi diversi e adatti a tutti, sui grandi temi del cambiamento climatico e della sostenibilità.

Visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali, tour fotografici caratterizzeranno questa edizione. Il progetto vedrà la partecipazione di 38 associazioni ed il coinvolgimento degli abitanti dei luoghi prescelti per le iniziative.

“Il Festival delle Scale che giunge alla 11ª edizione è davvero molto significativo per il nostro programma di offerta turistica - ha dichiarato l’Assessore al Turismo Teresa Armato - Rappresenta un modo alternativo di godere e di conoscere la nostra città sia dal punto di vista paesaggistico, perché la città vista dal mare è diversa dalla città vista dalle scale, che dal punto di vista della sostenibilità ambientale perché non inquina e dà la possibilità alle persone anche di fare un po’ di attività fisica che non guasta mai. Recentemente la Giunta ha approvato una delibera del vicesindaco Laura Lieto che stanzia, proprio per la progettazione della città verticale, oltre 7 milioni di euro. E’ un impegno che vogliamo assumerci anche con queste associazioni, e con questa forma positiva di civismo diffuso, quello di accompagnare anche nei prossimi anni questa bella manifestazione”.

“Andare sulle scale non è un'occasione solo per tagliare un percorso, ma per vedere come si vive sulle scale a Napoli – ha osservato Luigi Carbone, Presidente Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive - È diventata arte questa capacità delle comunità che da anni ci vivono e andarci con dei percorsi, anche di intrattenimento, diventa occasione per dire ai cittadini napoletani e ai visitatori vedete che le scale non sono solo un mezzo ecologico per raggiungere due luoghi, ma per fare arte e bellezza in un posto che offre tantissimo”.

“45 eventi, visite guidate, visite teatralizzate, stand espositivi per un mese realizzati da circa 50 associazioni - ha ricordato Carmine Maturo del Coordinamento Scale di Napoli – sono i numeri di questo evento dedicato a rilanciare Napoli, un'altra Napoli più bella più vivibile e più condivisibile”.

Il Festival delle Scale di Napoli - XI edizione è a cura delle associazioni del Coordinamento Scale di Napoli. Comitato organizzativo: Gabriella Guida, Guido Liotti, Carmine Maturo, Pamela Palomba.

Le Associazioni aderenti al Coordinamento Scale di Napoli: Associazione Napoletana Beni Culturali, Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma Locus iste Luoghi e Memoria, GreenPolis, Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS, WWF Napoli, Quartiere Intelligente I Soggetti aderenti all'XI edizione del Festival delle Scale di Napoli: Associazione culturale Lillerie, Marinella Di Martino, Zena Rotundi, Ciro Brunas, Teatrinfiore, Martylla, APSIS Napoli, Shen Wellness Education & Health Coach, Angeli del Bello Napoli, Primavera Arte, Associazione per lo sviluppo sostenibile e la parità di genere, MUNA: Multicontaminazioni Napoli aps, Associazione Asso è...La Strada Ci Insegna ODV, Ass. Cult.Il cammino dei Campi Flegrei, FIAB Napoli Cicloverdi, Associazione Liberamente, K' Nature, Artexperience APS, Pachamama Odv, The Florist Bar, Associazione culturale Medea Art, Foresta cooperativa sociale, Semenza associazione di promozione sociale, Ponti tra Quartiere e Vallone APS, Parco dei Quartieri Spagnoli APS, Ass. Culturale Muricena Tatro, Amici del Real Bosco di Capodimonte, Musi Capodimonte, Borgo Ponti Rossi.

Il Festival delle Scale aderisce a AMODO (Alleanza Mobilità Dolce).

PROGRAMMA

2 dicembre

Climate Party

Una festa sulle scale per il Clima.

A cura del Coordinamento Scale di Napoli

Dove: Quartiere Intelligente, Scala Montesanto, 3

Quando. Dalle ore 17 - Ingresso libero

Info: Coordinamento scale di Napoli Carmine Maturo cell. 3494597997

3 dicembre

Euphoria Gospel Choir

A cura di: Associazione culturale lillerie

Dove: Scale di via Pontano Napoli

Quando: ore 17.00

Prenotazione obbligatoria. Contributo libero

Info: Lillerie 3334092856 (Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it)

3 e 4 dicembre

Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello

Visita guidata

A cura di Marinella Di Martino

Dove: Via Foria angolo Via Michele Tenore

Quando: ore 10:15:

Prenotazione obbligatoria Contributo di partecipazione

Info: 3476355343 Marinella Di Martino 347 6355343, maria.di.martino@live.it)

Sulle scale di via Pontano

Peppe Villa attore

Giancarlo Bobbio chitarra e voce

A cura di: Associazione culturale lillerie

Dove: Scale di via Pontano Napoli

Quando: ore 12.00 e ore 13.00

Info: Lillerie 3334092856 (Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it)

Mercatino di Natale

A cura di: Associazione culturale lillerie

Dove: Scale di via Pontano Napoli

Quando: ore 11.30 / 19.30.

Info: Lillerie 3334092856 (Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it)

4 dicembre

Meraviglioso! 'O presebbio ncopp' 'a scesa 'e Betlemme.

Visita narrata a 5 voci sulle scale per Betlemme

A cura di: locus iste LUOGHI e MEMORIA

Dove: presso la stazione della funicolare Centrale, fermata Petraio.

Quando: ore 15.15

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione.

Info: locusisteinfo@gmail.com https://wp.me/p1Zu3E-2sf whatsapp 3472374210

Per scale e per boschi

Visite guidate, spettacoli, restyling urbano lungo le scale di vico Santa Maria

delle Grazie a Capodimonte

A cura di: Foresta cooperativa sociale, Semenza associazione di promozione sociale

Dove: Via Bosco di Capodimonte

Quando: ore 10:30

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: coweb.foresta@gmail.com- cell.3204686035 – 3204686035

Scalinatella longa longa e ...Bella

Letture, musica e balli sul piazzale e sulla scalinata della Pedamentina

A cura di: Angeli del Bello Napoli e Primavera Arte

Dove: Piazzale di San Martino

Quando: ore 9.30

Partecipazione libera

Info: francescomuzio30@gmail.com Francesco Muzio cell. 3331869759 – Ilva Primavera cell. 3286645829

Creazioni in mostra

Esposizione gioielli artigianali di Ciro Brunas

Dove: Scale del Pontano, Via Pontano

Quando: dalle ore 16

Info: 3396207726

Sulle scale di via Pontano

Solo, Sole Sale. Maria Strianese laboratorio di poesia

A cura di: Associazione culturale lillerie

Quando: ore 11.00

Prenotazione obbligatoria.

Esibizione di tango di Maria Teresa Di Lorenzo e Mimmo di Paola

Quando: ore11.00

Dove:Scale di via Pontano Napoli

Info: Lillerie 3334092856 (Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it)

Racconti di melodie

Concerto di arpa celtica e drammatizzazione di favole e leggende

A cura di: Zena Rotundi

Dove: Scale Pontano, Via Pontano

Quando: ore 16.00

Contributo libero

Info: zenuska@hotmail.it / cell. 3466731048

9 dicembreAnnunciazione: "Mio padre è un albero"'

Performance con narrazione danza e momenti di coinvolgimento.

A cura di: Teatrinfiore e Martylla

Dove: Piazzale di San Martino, Pedamentina

Quando: ore10:30 – ore11 – ore 11.30

Contributo di partecipazione

Info: marty-mercedes@libero.it - Marta Michetti 3391026590

Meditazione al suono dell'Handpan

Concerto di meditazione

A cura di Shen Wellness Education & Health Coaching

Dove: Piazzale di San Martino Pedamentina

Quando: ore 12:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: cell. 3395074679

La parità di genere condizione essenziale per la sostenibilità

Incontro

A cura di Associazione per lo sviluppo sostenibile e la parità di genere

Dove: Quartiere Intelligente, Scala Montesanto, 3

Quando. Dalle ore 17 - Ingresso libero

10 dicembre

Il Seicento a Napoli

visita guidata teatralizzata

A cura di: MUNA: Multicontaminazioni Napoli aps

Dove: Largo San Giovanni Maggiore, 80134 Napoli

Quando:ore 18.00

Prenotazione obbligatoria. Contributo organizzativo.

Info: associazionemuna@gmail.com, 3483304343 (Serena Calò, 3483304343, associazionemuna@gmail.com)

Aperitivo floreale sulle scale

Degustazione e intrattenimento culinario per la valorizzazione delle scale di

via Michele Tenore

A cura di: THE FLORIST BAR

Dove: Via Michele Tenore 8

Quando:, ore 20.00

Prenotazione obbligatoria.. Contributo di partecipazione

Info: 3284383919 instagram the florist _bar FB The florist bar Stefania Salvetti 3284383919 stefaniasalvetti12@gmail.com

11 dicembre

La Via dei Mirti

Trekking urbano immersi nel pittoresco tra panorami mozzafiato, rampe,

scalini e oasi di pace

A cura di: Associazione culturale Medea Art

Dove Via Morghen, stazione funicolare Montesanto

Quando: ore 10.30

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: cell.3404778572. Info@medeart.eu

Fermenti - Arte e Bios

Mostra artistica, laboratorio di fermentazione e aperitivo al Paradisiello

a cura di Pachamama Odv

Dove: Chiesa di Santa Maria degli Angeli, via Veterinaria

Quando: ore 10:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo organizzativo

Info: Rosa Peluso, +393802542056, pachamamaodv@gmail.com (Rosa Peluso, +393802542056, pachamamaodv@gmail.com)

Vivere, Scoprire e Salire le scale del Paradisiello

Visita guidata

A cura di: Associazione Asso è...La Strada Ci Insegna ODV

Dove: Vico Paradisiello Napoli

Quando ore 10:30

Prenotazione obbligatoria.

Info (Luca Di Liddo 3297912950 associazione@assoe.it

17 dicembre

Expo Street Pop Art: Pedalando+++

Mostra pittorica itinerante.

A cura di: Artexperience APS

Dove: Rampe Paggeria

Quando: ore 11.30 – 17.30

Info: 3476272014 e messaggi su pagina FB Artexperience

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064177894486

Lazzano Angelo (presidente), cell. 347/6272014, apsartexperience@gmail.com

Natura tra le scale. Passeggiata con lo zoologo tra San Martino e Quartieri Spagnoli

Visita guidata naturalistica

A cura di: K' Nature

Quando: ore 9:30

Dove: Largo S. Martino

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione (bambini al di sotto dei dieci anni non pagano)

Info: knature.wildlife@gmail.com

Valerio G. Russo +393661114554 knature.wildlife@gmail.com

Percorso esperienziale mindfulness

Dalla ex Caserma Garibaldi a Capodimonte attraverso il Moiariello.

Passeggiata, pratiche mindfulness. Yoga

A cura di: Associazione Liberamente

Dove: ex caserma Garibaldi via Foria, Napoli

Quando:, ore 10:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: 331602830 assocult.liberamente@gmail.com)

Alla scoperta del liberty napoletano

Visita guidata in bicicletta

A cura di: FIAB Napoli Cicloverdi

Dove: Piazza Fuga ingresso funicolare

Quando: ore 9:30

Info:3387523019 Maria Teresa Dandolo 3387523019 teridandolo@gmail.com

Il Seicento a Napoli

Visita guidata teatralizzata

A cura di: MUNA: Multicontaminazioni Napoli aps

Dove: Largo San Giovanni Maggiore,

Quando ore, 18.00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: associazionemuna@gmail.com, 3483304343(Serena Calò, 3483304343, associazionemuna@gmail.com)

Trekking urbano da Piedigrotta al casale di Posillipo

A cura di: Ass. Cult. Il cammino dei Campi Flegrei

Dove: Piazzale stazione Metro Linea 2 Mergellina

Quando:, 9:30

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: Maria Cerovaz, 3356692935 marimari_mc@libero.it Maria Cerovaz 3356692935 marimari_mc@libero.it

Sulle scale di via Pontano

Esibizione di tango di Maria Teresa Di Lorenzo e Mimmo di Paola

A cura di: Associazione culturale lillerie

Dove: Scale di via Pontano Napoli

Quando: ore11.00

Info: Lillerie 3334092856 Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it

17 e 18 dicembre

Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello

Visita guidata

A cura di Marinella Di Martino

Dove: Via Foria angolo Via Michele Tenore

Quando: ore 10:15:

Prenotazione obbligatoria Contributo di partecipazione

Info: 3476355343

Marinella Di Martino cell. 347 6355343, maria.di.martino@live.it

Sulle scale di via Pontano

Federica Catalano, attrice

Quando: ore 11.00

Peppe Villa attore

Giancarlo Bobbio chitarra e voce

Quando: ore 12.00 e ore 13.00

Stefania Sorbilli canto

Quando: dalle ore 16.00

A cura di: Associazione culturale lillerie

Dove: Scale di via Pontano Napoli

Info: Lillerie 3334092856

Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it

Mercatino di Natale

A cura di: Associazione culturale lillerie

Dove: Scale di via Pontano Napoli

Quando: ore 10.30 / 19.30.00

Info: Lillerie 3334092856

Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it

18 dicembre

Calata San Francesco con musica itinerante

Visita guidata dal Vomero a Chiaia con alcuni momenti musicali

A cura di: APSIS Napoli - Tour teatrali, musicali, letterari

Dove: Via F. Cilea n. 115- angolo vico Acitillo, all’altezza del negozio di giocattoli "Casa mia”

Quando: ore 10:30

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: apsisnapoli@gmail.com - 334 921 7465(Salvatore Cammisa - 349 326 3083 - salcammisa@gmail.com)

E' tempo di incantesimi al Moiariello

Trekking spettacolo teatro, canzone d’autore dal vivo, danza e visita guidata

A cura di: Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma con il comitato spontaneo abitanti

del Moiariello, guida Carmine Maturo GreenPolis

Dove: ingresso Caserma Garibaldi via Foria

Quando: ore 11:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: 3914143578 whatsapp - losguardochetrasforma@gmail.com. gentegreenaps@gmail.com (Guido Liotti)

Sulle scale di via Pontano

Solo, Sole Sale. Maria Strianese laboratorio di poesia

A cura di: Associazione culturale lillerie

Quando: dalle ore 11.00

Fitmoving di Federica Ressa e Immacolata Antonioli

Quando: ore 12.00

Dove: Scale di via Pontano Napoli

Info: Lillerie 3334092856

Enrica Ambrosio 3334092856 lilliambrosio@alice.it

22 dicembre

Il Seicento a Napoli

visita guidata teatralizzata.

A cura di: MUNA: Multicontaminazioni Napoli aps

Dove: Largo San Giovanni Maggiore, 80134 Napoli

Quando: 18.00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione.

Info: associazionemuna@gmail.com, 3483304343

Serena Calò, 3483304343, associazionemuna@gmail.com

23 dicembre

Annunciazione: "Mio padre è un albero"'

Performance con narrazione danza e momenti di coinvolgimento.

A cura di: Teatrinfiore e Martylla

Dove: Largo Luisa Conte (Scale Filangieri)

Quando: ore 10:30 – ore11.00 – ore 11.30

Contributo di partecipazione

Info: marty-mercedes@libero.it - Marta Michetti 3391026590

26 dicembre

Come l'acqua che scorre...prosa fluida in Pedamentina

Passeggiata spettacolo: teatro canzone d’autore dal vivo e danza

A cura di: Gente Green APS, Parco dei Quartieri Spagnoli APS

Dove: Piazzale di San Martino

Quando 11:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione.

Info: Guido Liotti 3914143578 whatsapp - losguardochetrasforma@gmail.com.

gentegreenaps@gmail.com

28 dicembre

Che aria tira a Forcella?

visita guidata

A cura di: Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS

Dove: Piazzetta Crocelle ai Mannesi (Murale Jorit - San Gennaro)

Quando: ore10:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info:3388408138 (Paola Silvi, 3388408138, paolasilvi453@gmail.com)

29 dicembre

Il Seicento a Napoli

visita guidata teatralizzata

A cura di: MUNA: Multicontaminazioni Napoli aps

Dove: Largo San Giovanni Maggiore

Quando: ore 18.00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: associazionemuna@gmail.com, 3483304343

Serena Calò, 3483304343, associazionemuna@gmail.com)

3 gennaio

Extra Moenia

performance teatrale con letture e drammatizzazioni

A cura di: Ass. Culturale MURICENA TEATRO

Dove: Gradini Amedeo

Quando: ore 11:00

Contributo di partecipazione

Info: Giuseppe Fedele - 3317214737 Raffaele Parisi, 3386866078, muricena.teatro@gmail.com

7 gennaio

La Cantata dei pastori per i piccoli sulle scale della Principessa Iolanda

A cura di: Musi Capodimonte

Dove: Grotte delle scale della Principessa Iolanda

Quando: dalle ore 10.30

Contributo libero

Info: info.musicapodimonte@libero.it

Aurora de Magistris 3281569204, giglioaurora@libero.it

SCRIPTA. Rifletti, scrivi, rispetta!

Evento di creatività e sensibilizzazione collettiva

Evento adatto anche ai bambini di tutte le età con laboratori creativi e gadget

A cura di: Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte

Dove: Gradinate Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, Via Capodimonte, largo tra il civico 19 e

19° (vicino Associazione Verace Pizza Napoletana)

Quando: ore11:00

Contributo di partecipazione.

Info: 3209431770 Arch. Sara Cucciolito 3209431770 archicucciolo@hotmail.it

Nà scala e’ contrabbando

Passeggiata teatralizzata storica tra i due Ponti con balli e specialità

borboniche, attraversando le scale della suggestiva Traversa che affaccia sul

Vallone di San Rocco

A cura di: Ponti tra Quartiere e Vallone APS

Dove: incrocio di Via Saliscendi con Via vecchia San Rocco altezza civ.8

Quando: ore 10:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione/tesseramento

Info: pagina Fb “ponti tra quartiere e Vallone”

Cell. 3280940424- 3284150676 apspontiperilvallone@gmail.com

Pe 'o clima, scinnimme pe 'e scale

Un percorso guidato attraverso il Parco Viviani, le scale di Cupa Vecchia e del

Parco Ventaglieri fino a Montesanto

A cura di: Associazione WWF Napoli

Dove: via Girolamo Santacroce, ingresso Parco Viviani

Quando: ore 10:00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: napoli@wwf.it WWF Napoli: 347 3935499

Tanto l’aria s’adda cagnà

Evento sui Gradini Ponti Rossi e festa nel Sagrato della Parrocchia di San

Tarcisio

A cura di: Borgo Ponti Rossi O.D.V.

Dove: Via Ponti Rossi 295 Napoli

Quando: dalle 17.00 alle 23.00

Info: Gianni 3313722659

8 gennaio

Dalla collina al mare: l’antico borgo di Santo Strato a Posillipo e la pedamentina di via Ricciardi.

Passeggiata guidata tra atmosfere sospese e suggestioni letterarie

A cura di: Associazione Napoletana Beni Culturali

Dove: via Giovanni Pascoli 2, presso ex bar La Bussola

Quando: ore 10:30

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: ass.benicult@gmail.com – Gabriella Guida whatsapp 3358236123

Percorso alla ricerca dell’anima di Parthenope attraverso il Moiariello

Trekking tra storia e racconti popolari del territorio

A cura di: Carmine Maturo e Green Polis

Dove: Via Foria, ex Caserma Garibaldi

Quando: ore 11.00

Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione

Info: cellulare 3494597997

IL FESTIVAL DELLE SCALE DI NAPOLI OLTRE NAPOLI: I GEMELLAGGI

SESSA AURUNCA

11 dicembre

"C’è chi scende e c’è chi sale..” visita guidata alla scoperta di Sessa

Aurunca.

A cura di: Ufficio turistico comunale

Dove: Porta dei Cappuccini, Sessa Aurunca

Quando: ore10:00

Info: Alessia 3246149448

(Alessia Paolisso, 3246149448, alessiapaolisso@libero.it)

SICIGNANO DEGLI ALBURNI

4 dicembre

NATALE TRA LE SCALE

Visita guidata per il sentiero "Santa Domenica" con sosta alla Big Bench

n.237 (Panchina Gigante). Degustazioni e mercatini di artigianato locale

A cura di: Pro Loco Monti Alburni

Dove: Piazza Plebiscito (Sicignano degli Alburni)

Quando: dalle ore16.00

Info: 3386183703 (Chiara Massa,3386183703, chiarahep@hotmail.it)

18 dicembre

SCALando POESIE

Passeggiata guidata sulle scale fino al Castello Giusso con musica dal vivo e

poesie

A cura di: Pro Loco Monti Alburni

Dove: Castello Giusso del Galdo (Sicignano degli Alburni, SA)

Quando: ore 19.00

Info: 3386183703 (Chiara Massa,3386183703, chiarahep@hotmail.it)

Gemellaggio con la rassegna Tu Scendi dalle Scale 2022 – Napoli –

GENNAIO

Forum delle Scale di Napoli – Evento conclusivo del Festival

Il Festival delle Scale di Napoli - XI edizione è a cura delle associazioni del Coordinamento

Scale di Napoli. Comitato organizzativo: Gabriella Guida, Guido Liotti, Carmine Maturo,

Pamela Palomba. Aderisce ad AMODO (Alleanza Mobilità Dolce).