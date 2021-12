Torna il Festival delle Scale di Napoli: passeggiate narrate, musica e incontri

Dal 4 dicembre torna il Festival delle Scale di Napoli. La manifestazione, alla sua X edizione, quest’anno è dedicata al tema della partecipazione.

La forza delle Scale al servizio dei cittadini per un attraversamento rapido fra le varie zone della città, per squarci sulle bellezze lungo tutta la corolla delle colline fino al centro storico della città: dal Vomero al Centro storico, da Posillipo al mare, da Capodimonte a via Foria, a Forcella, alla Sanità ai Quartieri spagnoli. Il Festival, promosso dal “Coordinamento per il recupero delle Scale di Napoli” www.scaledinapoli.com declina ogni anno un tema per esaltare le tante importanti funzioni a cui le scale della città assolvono e che il Coordinamento propone all’attenzione di turisti, cittadini e istituzioni per promuoverne conoscenza, riqualificazione e valorizzazione.

"L’obiettivo di far conoscere ai cittadini e anche ai turisti le principali scale di Napoli - spiega il Coordinamento in una nota -, è stato da tempo raggiunto: “Le scale di Napoli”, a seguito del lungo e duro lavoro svolto negli anni dal Coordinamento e dalle singole associazioni associate, oggi possono definirsi un vero e proprio Brand turistico, più difficile è, ancora oggi, ottenerne la valorizzazione e la loro definitiva riqualificazione. Occorrono finanziamenti e, soprattutto una visione della città non autocentrica ma a “dimensione di piedi”.

E' necessaria una volontà politica per riqualificare, insieme scale e territori di prossimità, e restituire a questi luoghi, così importanti per le comunità, decoro, pulizia, illuminazione, manutenzione e vivibilità.

Il progetto “Città verticale” finanziato con i fondi del “Patto per Napoli”, anche a seguito delle nostre tante iniziative, è attualmente ancora in fase esecutiva. Riguarderà alcune scale della città, è necessario che la nuova Amministrazioni dia un'accelerata, ma non basta!

I fondi del PNRR che ridisegneranno la città, ci auguriamo con una forte impronta coerentemente ambientalista, dovranno indirizzarsi anche verso questa strategica infrastruttura urbana costituita da oltre 200 scale, una vasta rete di percorsi pedonali, che può fornire una efficace risposta ai problemi della mobilità, dell’inquinamento, della salute pubblica, rafforzando la vocazione per un turismo dolce e potrebbe a far risalire Napoli dalle ultime postazioni delle classifiche delle città vivibili.

Quest’anno la “forza delle Scale”, dopo l'edizione virtuale dello scorso anno, sarà quella mostrata dai molti itinerari che, da sabato 4 dicembre 2021, accompagneranno napoletani e turisti nel periodo delle festività alla scoperta dei tanti luoghi della città attraversati da scale e dove la partecipazione dei cittadini è andata via via articolandosi in tante esperienze civiche e di solidarietà.

Scale che assecondano e favoriscono la socialità, la partecipazione e un forte senso di appartenenza. La forza delle scale appunto! Presenti in tutta la città storica ne mostrano la diversità e la ricchezza culturale e sociale.

Attraverso le scale, quest’anno conosceremo le esperienze dei beni comuni del quartiere di Pontecorvo, il ”cantiere partecipato di Forcella”, le attività del Quartiere intelligente sulle Scale di Montesanto e dei giovani di Casa Tolentino impegnati sul territorio dei Quartieri spagnoli, del Comitato spontaneo del Moiariello che lottano per il ripristino di un muro pericolante che ha tagliato in due il territorio; avremo la partecipazione dei comitati di citttadini che si prendono cura delle scale che diventano spazi di condivisione dove tutti sono protagonisti di attività di urbanismo tattico, riqualificazione urbana, animazione territoriale, turismo sostenibile".

Il festival sarà animato dal presepe vivente sulle scale della Principessa Jolanda (a cura di Carlo Restaino e Associazione Osea e, grazie alla collaborazione di Fashion week 2021 avremo dei flash mob di moda lungo alcune scale della città.

Il Festival delle Scale 2021 è promosso e organizzato dalle associazioni storiche del “Coordinamento per il recupero delle scale di Napoli” che in questi anni si è battuto per far conoscere, valorizzare e rilanciare le Scale napoletane come parte integrante del nostro tessuto urbano e della nostra storia coinvolgendo associazioni, cittadini, turisti e tour operator che hanno scoperto le scale di Napoli riuscendo a coglierne il valore e l’unicità, anche per uscire dalla crisi turistica della Pandemia. Ma c’è ancora bisogno di attenzione e cura, il degrado è sempre presente e la città ne soffre a ogni angolo. L’appello delle associazioni del Festival alla nuova Amministrazione Comunale è: RICOMINCIAMO dalle SCALE

Il Coordinamento per il recupero delle scale di Napoli, nato nel 2012, aderisce ad AMODO (Alleanza Mobilit?dolce) e comprende oltre 10 associazioni e comitati, quest'anno organizzano il Festival: Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS, Green Italia Campania, WWF Napoli, Locus Iste, Gente green, Associazione Napoletana Beni Culturali.

Sul sito www.scaledinapoli.com il programma e tutti gli aggiornamenti.

Programma

Sabato 4 dicembre ore 10.00

"Napoli è tutto il mondo! Dai monti all'Olivella. Trekking urbano da Sant'Antonio ai monti alla Carità"

a cura di locus iste LUOGHI e MEMORIA.

Appuntamento: Piazza Mazzini

Prenotazione obbligatoria

Contributo organizzativo: 8 euro

Info: 3472374210 locusisteinfo@gmail.com

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 11:00

Napoli, Bellezza: basta poco che ce vò

La risalita a Capodimonte attraverso il Moiariello.

Incontro con il Comitato spontaneo del Moiariello

a cura di Green Italia Campania – Green Polis

Appuntamento ore 11:00 ex Caserma Garibaldi

Contributo organizzativo: 5 euro

Info e Contatti: whatsapp 3887785683

Domenica 9 gennaio 2022, ore 10.30

Il racconto della città: le scale di Sedile di Porto dal Cerriglio ai Banchi Nuovi

attraverso le scale di Santa Barbara e dei Santi Demetrio e Bonifacio fino alla

basilica di San Giovanni Maggiore

Visita guidata a cura di Gabriella Guida dell’Associazione Napoletana

Beni Culturali

Appuntamento: Piazza Bovio, lato Palazzo della Borsa

Contributo organizzativo 8.00 euro

Info e prenotazione obbligatoria: ass.benicult@gmail.com o whatsapp al 3358236123

11 dicembre 2021 ore 10,00

RIGENERARTE a Forcella: la forza della comunità rigenera il territorio

dalle scale di Forcella, un’esperienza di partecipazione e cura del territorio

Una originale passeggiata fra le scale di una periferia urbana che conserva sorprendenti testimonianze di bellezza e di cultura urbana.

Dal cuore del centro storico, Piazza San Domenico Maggiore, lungo le scale e le vie di uno dei quartieri più vivaci della città per incontrare chiese, monumenti, beni culturali ed esperienze di partecipazione diretta dei cittadini alla riqualificazione del territorio di Forcella.

a cura di FIAB Napoli Cicloverdi in collaborazione con l’Associazione FA.RE Comunità e Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS

appuntamento: ore 10.00 piazza San Domenico Maggiore (obelisco)

partecipazione gratuita

Info tel. per prenotazione obbligatoria: 3388408138

Domenica 12 dicembre 2021 ore 10.30

Su e giù per le scale della Collina

Un percorso spettacolo e partecipativo attraverso il sistema di scale ai piedi della collina di San Martino

(Pedamentina,Scala di Montesanto, Canalone Olivella ed il sistema delle scale del paradiso. Il quartiere intelligente ed il Parco dei Quartieri Spagnoli ).Tra le parole di Dadapolis di Fabrizia Ramondino ed un concerto omaggio ad Elis Regina.

A cura di Gentegreen APS - progetto Lo Sguardo che Trasforma, Associazione Parco dei Quartieri Spagnoli in collaborazione con QI e comitati di zona.

Appuntamento piazzale di San Martino

Contributo organizzativo: 12 euro

Info e prenotazione (obbligatoria) su whatsapp 3914143578 gentegreenaps@gmail.com

18 dicembre 2021 ore 10,00

La comunità e i beni comuni

Passeggiata attraverso Salita Pontecorvo e le sue scale nel centro storico della città alla scoperta di esperienze di partecipazione dei cittadini e gestione diretta di alcuni “beni comuni” del quartiere.

a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS

Appuntamento: piazza Mazzini (angolo ufficio postale)

Contributo associativo: 6 euro

Info tel. per prenotazione obbligatoria: 3388408138

Sabato 18 dicembre 2021 ore 9.30

Natura tra le scale

Passeggiata con lo zoologo alla scoperta della biodiversita' urbana.

appuntamento: Napoli, Largo San Martino

contributo organizzativo: 8 euro

4.00 euro per ragazzi dai 10 ai 17 anni - Gratuito per bambini fino ai 10 anni di età.

Info e Contatti con Prenotazione obbligatoria alla mail: Knature.wildlife@gmail.com

Domenica 19 dicembre 2021, ore 10.30

Su e giù per le scale del Petraio e di San Nicola da Tolentino.

Storia e paesaggi napoletani dal borgo antico del Petraio alle atmosfere di Casa Tolentino con la

chiesa legata al culto della Madonna di Lourdes

Visita guidata a cura di Gabriella Guida dell’Associazione Napoletana Beni Culturali

Appuntamento: Piazza Fuga (lato funicolare centrale)

Contributo organizzativo: 8 euro

Info e prenotazione obbligatoria : ass.benicult@gmail.com o whatsapp al 3358236123

Domenica 26 dicembre 2021 (Santo Stefano) ore 11.00

Come l'acqua che scorre: prosa fluida in Pedamentina.

Canzoni autoriali dal vivo, prosa e danza nello spettacolo itinerante che si svolge in Pedamentina da più di un decennio.

A cura di Gentegreen APS -progetto Lo Sguardo che Trasforma,

Appuntamento piazzale di San Martino

Info e prenotazione (obbligatoria) su whatsapp 3914143578 gentegreenaps@gmail.com

Contributo organizzativo: 12 euro

Domenica 26 dicembre dalle ore 17.00 alle 22.00

Presepe Vivente

Luogo Scale del Niccolini al Tondo di Capodimonte

A cura di Carlo Restaino e Davide Barisano (associazione Osea)

Partecipazione gratuita

Info: whatsapp 3342637876

Giovedì 6 gennaio (Epifania) ore 11.00 e 12.30 (due repliche)

Streghe e Janare: la leggenda della Befana

Uno spettacolo per tutte le età a cura de La Chiave di Artemisia

Doppio appuntamento presso le scale del Niccolini Tondo di Capodimonte

Per info e prenotazione (obbligatoria) 3334666597 lachiavediartemysia@gmail.com

Contributo organizzativo: 12 euro

Nel corso del Festival saranno organizzati alcuni Flash mob con sfilate di moda lungo alcune scale della città a cura di Fashion WEEK

Natale al Petrario, evento in progress pragramma pagina fb “Comitato Petraio”