Festival per Giovani Vecchi al Pessoa Luna Park

Il Pessoa Luna Park continua questa settimana con il Festival per Giovani Vecchi: fino al 02 luglio, gli spazi dell’Ex Ospedale Militare saranno animati da una stratosferica sinergia con I Disintegrati, collettivo di artisti dell'Accademia di Belle Arti. Ma chi sono i giovani vecchi?! Una generazione di adulti che, in questo mondo di precarietà, lavoro sottopagato e primi dolori articolari, mantiene uno spirito anziano - accompagnato da un atteggiamento ironico e a tratti rassegnato - di fronte all'incapacità di fare i giovani. Questo fine settimana sarete nella vostra comfort zone, potrete essere quello che siete senza freni inibitori: dei giovani adulti che hanno solo voglia di andare in pensione di fronte a tutti i disagi di questa vita!



Dalla discoteca con bingo e cruciverbone, per finire con i proverbiali pipponi, una sorta di speakers’ corner dove ogni portatore sano di pippone avrà ben 3 minuti a disposizione per esprimersi su uno di questi temi: lavoro, ambiente, femminismo, diritti civili, arte, istruzione.



Programma:

Venerdì 30 giugno “Disco bingo e cruciverba collettivo” dalle ore 21:00;

Sabato 01 luglio “Il pippone” dalle ore 19:00 e Karaoke per giovani vecchi dalle ore 21:00;

Domenica 02 luglio Picnic dalle ore 12:30, Torneo di scopone alle ore 17:00, Pizza e film all'aperto dalle ore 21:30



Mentre per i nostri Pessoa Kids, i laboratori di questa settimana sono:

Venerdì 30 giugno “Laboratorio di Mosaico” a cura di Stefania Fiumanò dalle 18:00;

Sabato 01 luglio 18:00 “Laboratorio di Pittura” a cura di Stefania Fiumanò dalle 18:00;

Domenica 02 luglio “Reciclarte” a cura di Stefania Fiumarò dalle 16:00;

“La Piccola Tribù Aria Acqua Terra Fuoco” a cura di Eva Marino dalle 18:00



Al di là degli eventi, al Pessoa Luna Park troverete sempre: le installazioni realizzate insieme a Roxy in the Box, pullman arancioni, concerti dal vivo, patate giganti, nature infrante, disconaute sospese, nostalgie sommerse, sdraio di juta, karaoke stonati, zanzare, birre ghiacciate, bigotte giudicanti, architetture leggere, Napoli utopiche, ipermatrimoni aperti come le camicie tamarre, bambini svolazzanti, picnic assolati, incontri involontari.



È possibile riservare l'ingresso al link: https://pessoalunapark.it/prenota/

Gli accessi sono in numero limitato, ma è stata creata una waiting list in cui ci si può iscrivere in caso di prenotazioni chiuse.

Per permettere a tutti di godersi lo spettacolo, i prenotati dovranno accedere entro le 21.30. Dopo tale orario, la prenotazione sarà considerata scaduta e si lasceranno entrare gli iscritti alla waiting list.



Disintegrati

Disintegrati è un collettivo artistico con base a Napoli formatosi all'interno del corso di Nuove Tecnologie dell'Arte all'Accademia di Belle Arti di Napoli, attivo dal 2015 e che diventa associazione di promozione sociale nel 2021.

Un laboratorio artistico al servizio della città, di piccole medie imprese, e professionisti. Il collettivo sostiene attivamente il territorio favorendo la creazione di una rete di collaborazioni tra artisti, associazioni del terzo settore, imprese culturali e collettivi informali che si occupano di diffusione culturale, rigenerazione e networking.

Disintegrati si occupa di eventi artistici destinati allo spazio urbano e collabora con il city brand #CUOREDINAPOLI, supportando il progetto attraverso eventi sul territorio e una produzione di frammenti dedicata.

Il collettivo artistico opera in modo trasversale, attraversando discipline e competenze, annullando le distinzioni e lavorando con chi è più distante.

Eventi, comunicazione cartacea e digitale, installazioni e frammenti diffusi sono solo alcuni degli strumenti utilizzati dal team con l’obiettivo di alimentare la consapevolezza e il senso di appartenenza al territorio condiviso. Tessere relazioni con piccoli commercianti, artigiani e artisti, sperimentare canali e media diversi per comunicare. Valorizzare il movimento fervido e creativo che pervade i nostri vicoli e orizzonti, cambiare i punti di vista.



Il Pessoa Luna Park è ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee, Luna Park Urbano è un progetto finanziato, nell'ambito del Bando Fermenti, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro.

Negli spazi dell'Ex Ospedale Militare, anche quest'anno location di eccezione, il Pessoa Luna Park si rivolge principalmente ai millennial, ma strizza l'occhio a diverse generazioni grazie alla ricca programmazione e alla presenza di laboratori, workshop, giochi, un'area per i bambini e una ricca programmazione di live musicali.

Si conferma la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con il ritorno della Biliardina Trans, un calcio balilla in cui al posto degli omini tradizionali ci sono 22 personaggi femminili di rilevanza mondiale come Rita Levi Montalcini, Sofia Loren, Anna Frank e Ricchioners, un tiro al bersaglio contro l'omofobia e due nuove installazioni site specific, Bigotteria e Naturaless, realizzate in collaborazione con Pessoa Luna Park.

Le aree del Luna Park comprendono:

Musica: jam session, live di musica indipendente, party tematici, nuovi format musicali e dj set.

Playground: giochi da tavolo in formato XXL a cui partecipare da soli o in squadra, con un torneo di giochi notturno ogni settimana con le installazioni artistiche di Roxy in the Box, dissacranti, ironiche e ultra-Pop come l'artista partenopea

Mercato Green & Picnic: ogni domenica, per trascorrere una giornata all'insegna del recupero di oggetti e alimenti che altrimenti andrebbero sprecati

Area Kids: con attività e laboratori dedicati ai più piccoli

L'ingresso al Pessoa Luna Park è sempre gratuito. La capienza è limitata, quindi la prenotazione è fortemente consigliata al link: https://pessoalunapark.it/prenota/



Pessoa Luna Park

9 giugno - 6 agosto 2023



