Al via il festival “Napoli-Palestina, con Ali nel cuore”

Inizia oggi e terminerà domani 23 settembre il festival “Napoli-Palestina, con Ali nel cuore”, dedicato alla memoria dell’attivista palestinese Ali Oraney, a opera del centro culturale Handala Ali.

Il 22 settembre in programma alle ore 16 al centro Handala, in via Candelora 4, un momento di racconti e versi in memoria di Ali. Si proseguirà alla Mensa Occupata alle ore 18 con una discussione su come supportare la Palestina tra repressione e arresti, vedendo la partecipazione di collettivi e giornalisti che si occupano della causa Palestinese Seguirà poi l’esibizione freestyle del collettivo artistico Juthour dalla Palestina, Siria e Libano; nel frattempo sarà allestito un bazar con le produzioni dello stesso. Ad accompagnare la serata, infine, una cena palestinese.

Domani, durante la seconda giornata, dalle 19 a Officina 99 sarà allestito il bazar, accompagnato da un aperitivo. Per concludere la serata si esibirà il collettivo hip hop Juthour, dando voce all’arte della diaspora palestinese.