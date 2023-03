“1° Festival della Legalità”: incontri e gazebo tematici al Vomero

In attuazione di una delle finalità principali per cui è stata costituita la Consulta della Legalità in seno alla Municipalità Vomero Arenella (diffondere la cultura della legalità attraverso varie iniziative) e in occasione della “Giornata della Memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime delle mafie”, è stato organizzato, congiuntamente al Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Campania ed alla Municipalità Arenella Vomero, il “1° Festival della Legalità”.

In tale evento è previsto un ciclo di due incontri, che si terranno, rispettivamente, il giorno 22 marzo 2023 ore 10.00 presso l’Auditorium Museo Duca di Martina in Villa Floridiana, via Cimarosa 77/via Aniello Falcone 171 dal titolo “Le mafie esistono ancora?” e il giorno 23 marzo 2023, ore 9.30, presso il Circolo Tennis Vomero, via Rossini 6, dal titolo “Ambiente, paesaggio, patrimonio storico-artistico”.

Parteciperanno le scuole di ogni ordine e grado del quartiere collinare. Aprirà i lavori la Dott.ssa Marta Ragozzino, Direttore della Direzione Regionale Musei Campania, con i saluti istituzionali della Dott.ssa Enza Amato, Presidente Consiglio Comunale di Napoli, del Prefetto Antonio De Jesu, Assessore Legalità del Comune di Napoli, della Dott.ssa Clementina Cozzolino, Presidente della Municipalità Arenella – Vomero

Il giorno 22 marzo, in qualità di relatori, interverranno il Prof. Luciano Brancaccio, Professore Univ. Federico II, il Dott. Mariano Di Palma, dell’Associazione “Libera”, l’Avv. Carmine Foreste, Vice Presidente dell’Ordine Avvocati Napoli, il Prefetto Mario Morcone, Assessore alla Legalità della Regione Campania, la Dott.ssa Rosa Volpe, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Il giorno 23 marzo in qualità di relatori saranno presenti l’Avv. Fulvio Bonavitacola, Vice-Presidente della Regione Campania ed Assessore all’Ambiente, l’Arch. Luigi De Falco, Presidente Ass. “Italia Nostra”, il Dott.Pierpaolo Filippelli, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sez. Ambiente e Territorio, il Dott. Joselito Orlando, Comandante Unità Polizia Locale Arenella – Vomero, l’Avv. Giovanni Siniscalchi, Penalista.

Entrambe le giornate saranno moderate dal Dott. Aldo De Chiara, Presidente della Consulta della Legalità, già Avvocato Generale dello Stato presso il Tribunale di Salerno.

Gli onori verranno resi dalla Fanfara dell’Arma dei Carabinieri del X° Reggimento “Campania”.

Infine, la Municipalità, in via Luca Giordano, per il giorno 24 marzo ha organizzato, sempre nell’ambito del “Festival della Legalità”, una serie di gazebo con alcune Associazioni ed Enti, tra i quali l’Azienda Servizi Igiene Ambientale (Asia), per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole, soprattutto in campo ambientale. Presso i vari gazebo saranno presenti i Presidenti delle varie Commissioni della Municipalità.

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Ogni anno, il primo giorno di primavera, è celebrato questo toccante evento. Tale iniziativa è nata dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sentiva mai pronunciare il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Dal 1996, su iniziativa dell’Associazione “Libera”, ogni anno, in una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano, attraverso il recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese si ha un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere