Al via il Festival della Graziella nella chiesa di S. Anna di Palazzo ai Quartieri Spagnoli

Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 20:00, inaugurazione del Festival della Graziella nella chiesa di S. Anna di Palazzo nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli .

La rassegna che giunge quest’anno alla quarta edizione , desidera far conoscere al grande pubblico la storia che racchiude lo spazio della chiesa della Graziella , luogo dove un tempo sorgeva il Teatro San Bartolomeo.

Il primo appuntamento della rassegna sarà dedicato alla Cantata dei Pastori del Perrucci proposta in una riduzione in forma oratoriale affidata alle voci recitanti di Fabio Pezzurro e Rossella Santoro, gli attori saranno affiancati dall’ensemble vocale e strumentale Comtessa de Dia e diretti dal maestro Ferdinando de

Martino .

La serata sarà introdotta dall’ esecuzione in prima assoluta dell’Inno Sacro di F. de Martino per coro misto e orchestra da camera su un testo di tradizione popolare di fine ottocento .

La rassegna curata dal Centro di Musica CERSIM e fortemente voluta dalla seconda municipalità di Napoli prevede altri quattro eventi e proseguirà dal 17 dicembre nella chiesa della Graziella chiudendosi il 14 gennaio 2024 con il reading dedicato all’ultimo lavoro del professor Iodice , studioso campano specializzato sulla figura dello scrittore D’Annunzio .

Ingresso libero sino ad esaurimento posti