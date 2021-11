Festival della Gentilezza, tanti appuntamenti a Napoli per l'edizione 2021

Sono duecento le realtà che hanno aderito alla terza edizione del Festival della Gentilezza, tra scuole, negozi, musei, associazioni, librerie, professionisti, comunità.

L'evento, che si svolgerà nella settimana della gentilezza dal 9 al 14 novembre, è il primo festival di gentilezza diffuso in Italia che parte dal basso e raccoglie eventi gentili da Nord a Sud, per una sei giorni in cui si porrà l'attenzione sul contrasto ad ogni forma di violenza attraverso gesti, parole e azioni gentili.

Quest’anno il Festival gode della partnership della Fondazione di Comunità San Gennaro e delle Catacombe di Napoli, il patrocinio morale del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e la media partnership del mensile Comunicare il Sociale.

Sono 8000 i bambini e i ragazzi che il 12 novembre dedicheranno un’attività al valore della gentilezza e ai suoi benefici nella relazione con sé stessi e gli altri in tutta Italia con 110 scuole aderenti: da storie autobiografiche a rappresentazioni per immagini, dall’orto solidale ai bookstation della gentilezza, dalle passeggiate tra i negozi per regalare parole gentili ai canti in comunità. Ancora, laboratori, discussioni, abbellimento degli angoli della scuola, scambio messaggi, realizzazione del muro della gentilezza, lezioni di cittadinanza attiva, l’orologio della gentilezza, l’attività “Nonni vi Ascolto”, un calendario dell’avvento dal 1 al 24 dicembre per alcuni alunni del Liceo Scientifico Mercalli in cui ogni giorno viene proposta un’azione gentile. E tantissime altre iniziative che avranno come obiettivo quello di promuovere un linguaggio positivo per sviluppare empatia e ascolto nelle relazioni. (dettaglio in calce).

L’idea è di Viviana Hutter con lo sviluppo del progetto di Margherita Rizzuto fondatrici dell’associazione di promozione sociale Coltiviamo Gentilezza, di cui il festival è il principale evento annuale.

Un’idea vincente che conferma anche in questa terza edizione il bisogno di portare più gentilezza nella vita di tutti giorni attraverso piccoli ma importanti gesti. Comunità, Sanità, Cultura, Scuola, Accoglienza/Servizio, Benessere sono i sei temi che caratterizzano le sei giornate del festival, new entry, rispetto agli altri anni, la Sanità Gentile, un tema di cui è doveroso parlare oggi, in tempi di pandemia globale.

Proprio per la Sanità Gentile appuntamenti il 10 novembre con, tra gli altri, screening gratuiti a Villa delle Ginestre (Volla) per bambini con sospetti disturbi dell'apprendimento, disturbi della relazione e altro con visite a cura di neuropsichiatra, logopedista e neuro-psicomotricista; screening gratuiti anche alla Villa Azzurra di Cercola, Villa Betania, mentre all’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli l'AFMAL, in collaborazione con Il giardino di Pandora e Officina Familiare, organizzerà una giornata dedicata alla comunicazione gentile tra personale ospedaliero, pazienti e familiari.

Per la giornata del 9, tantissime le iniziative di Comunità Gentili, che mettono in relazione anziani e bambini, con scambi di pensieri e regali, laboratori attivi con materiali naturali, video-spot sulla gentilezza. Eventi a Gallarate, Loano, Torre del Greco, Gragnano, Napoli, Pescara. Tra gli altri, a Binasco (Mi) l’inaugurazione di una panchina gialla contro il bullismo su proposta del consigliere alla gentilezza del Comune di Binasco Alba Giovanna Toresani.

Quest’anno grande novità per il programma del Festival con due eventi promossi dall’associazione Coltiviamo Gentilezza e la Cooperativa Sociale La Paranza: per il 9 novembre in programma presso gli Ipogei della Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio il “Laboratorio di Ceramica, il materiale gentile”: i bambini conosceranno la ceramica, materiale ecosostenibile amico dell’uomo dalla preistoria e realizzeranno un vaso. (prenotazione obbligatoria qui www.cutt.ly/pR8OgOI - partecipazione gratuita). Mentre giovedì 11 novembre alle ore 17.00 ci sarà il primo Tour Gentile@ Sanità, una visita guidata alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quelle archeologiche e architettoniche ma anche e soprattutto umane. Un excursus dalle Catacombe di San Gennaro ai Vergini per imbattersi nei luoghi, nei progetti e nelle persone che hanno investito risorse, energie e speranza nella rinascita del quartiere. (costo visita 9 euro - max 25 paxprenotazione obbligatoria - coltiviamogentilezza@gmail.com)

Per la giornata dedicata alla cultura l’11 novembre, nel programma nazionale, ad Agnone la comunità di adolescenti presenterà i lavori svolti in modo volontario, per riportare alla luce un'area archeologica del quarto sec a.C. lasciata all'abbandono da decenni; distribuzione di semini di fiori attira api in cambio di pensieri gentili alla Biblioteca di Paderno Dugnano di Milano, lettura animata con un laboratorio annesso per gli anziani della Residenza "Il Sorriso" a Foggia, e tanti altri.

Il 13 novembre giornata del Servizio e Accoglienza Gentili, la Rete Negozi Gentili di Vico Equense darà avvio ad una serie di azioni che, in modo permanente, arricchiranno l’impegno già attivo verso la costruzione di una “Comunità Gentile” partendo dagli esercizi commerciali. Il Caffè bistrot letterario “Il Tempo del Vino e delle Rose” di Napoli, regalerà ai consumatori poesie e segnalibro gentile, il parco giochi Vesuviuslandia di San Sebastiano al Vesuvio regalerà zucchero filato ai bambini che presenteranno il flyer del festival spiegando cos’è la gentilezza.

Chiude la sei giorni di festival, domenica 14 novembre, la giornata dedicata al prendersi cura, la gentilezza verso sé stessi e gli altri che aiuta al benessere psicofisico.

Tantissimi eventi per il self coach: yoga con Dalila Piccolo a Napoli, meditazione e self compassion con Eliana Iuorio a San Giuseppe Vesuviano, consulenze di iridologia allo Spazio Indaco di Marianna Velotta di Barra, trekking emozionale a Lerici con Marta Risha, cocktail del benessere al Buddha Village di Varcaturo, Orto terapeutico a Terlizzi con l’associazione ErreOtto (Ba) e tanti altri.

Per il programma completo consultare il sito www.coltiviamogentilezza.it

Hanno aderito al Festival:

9 novembre Comunità Gentile:

Distribuzione locandine Negozi Gentili Asilo Biolini GAZZANIGA (BG)

Video "La Gentilezza : basta poco... Che cce'vo'!" Monica Del Medico (cittadina) PESCARA

Girandole della gentilezza ai negozi Scuola infanzia di Perfigas BULZI (SS)

Laboratorio di meditazione ed arte espressiva per bambini/e dai 5 ai 10 anni Ass. Il Cerchio NAPOLI

Costruire piccoli doni con materiali naturali e poesie/filastrocche Chi rom e...chi no NAPOLI

Cortometraggio sulle buone abitudini Anna Salvatore FRATTAMAGGIORE (NA)

Letture gentili IC LOANO BOISSANO LOANO (SV)

Donazione libri che verranno a realtà attive sul territorio Antonella Esposito TORRE DEL GRECO (NA)

Nodi Gentili - Una Rete contro le discriminazioni Cooperativa "l'uomo e il legno" NAPOLI

Una panchina gialla contro il bullismo Consigliere Comunale Toresani BINASCO (MI)

Comunità gentile Anna Leva GALLARATE (VA)

"I fiori gentili" l'Associazione "Vita attiva" GRAGNANO (NA)

Scambio di pensieri e regali 1C, 2G IC Don Milani Dorso SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

10 novembre Sanità

Frase gentile @ studio pediatrico Dott. Giuseppe Pulito MARTINA FRANCA (TA)

Inaugurazione e benedizione della scala della gentilezza

Fondazione Oasi Nazareth RSA Salus Infirmorum CORATO (BA)

"Pillole" di gentilezza e benessere psicologico 'AFMAL,

in collaborazione con Il giardino di Pandora e Officina Familiare NAPOLI

Screening gratuiti Annamaria Schena VOLLA (NA)

Screening per la prevenzione e la cura di patologie legate alla postura

Ilaria Pistis c/o Villazzurra CERCOLA (NA)

Stand Informativo Villa Betania NAPOLI

Gesti gentili in Rsa Valentina Pirola LIVRAGA (LO)

Supporto medico Associazione Diastasi Donna ROMA

Diretta Facebook sulla terapia a base di "pillole di gentilezza" e benessere psicologico.

Ilaria Russo VILLARICCA (NA)

11 novembre Cultura Gentile

Letture in biblioteca agli anziani Alfride Crepaldi SAN CASSIANO (LE)

Giornata Scambialibro. Libreria Libertà Erboristeria Asperula TORRE ANNUNZIATA (NA)

Racconti e disegni sulla gentilezza Deborah Plaitano GIFFONI VALLE PIANA (SA)

Distribuzione di semini di fiori attira api in cambio di pensieri gentili Biblioteca PADERNO DUGNANO (MI)

Lettura animata con un laboratorio annesso agli anziani Residenza Rsa "Il Sorriso" FOGGIA

Letture e giochi gentili basate sulla lentezza IC Don Milano Dorso SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Video #Lovetutorial Teresa Capezzuto BERGAMO

Drum circle in natura tra gli olivi ASSOCIAZIONE TRINART PALERMO

Un museo per tutti e tutte Maria Antonia Savio MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

"La gentil commedia" Compagnia dei Giunchi FORLì

Segnalibro + poesia Caffè bistrot letterario “Il Tempo del Vino e delle Rose” NAPOLI

Laboratorio di lettura e scrittura in libreria UBIK LIBRERIA VICO EQUENSE (NA)

Giovani archeologi gentili Comunità di adolescenti di Agnone AGNONE (IS)

Lettura animata e lab creativo BIBLIOTECA SANTA CROCE REGGIO EMILIA

Letture animate LIBRERIA BIBI E COCO NOLA (NA)

Fotografia Gentile Alan Di Stefano VICO EQUENSE (NA)

Consegna di sacchettini di fiori di lavanda ai lettori BIBLIOTECA COMUNALE PADERNO DUGNANO (MI)

Presentazione Libro "Per Sempre" MILENA KIDS CASERTA

Lab ceramica : la terra gentile OFFICINA 66 ONLUS NAPOLI

Il dono gentile: lab per bambini e adulti associazione La bottega delle parole SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Dizionario della gentilezza 1G, 2F IC Don Milani Dorso SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

12 novembre Scuola Gentile

L'albero dei gesti gentili 15 Circ. Scuola dell'infanzia "Villa Adele" sez. A-B-C-D | Acerra (NA)

Mostra “Cosa è per te la gentilezza?” Scuola dell’Infanzia Achille Carsana | Alzano Lombardo (BG)

La gentilezza inizia con te IC Arco Secondaria primo grado IIIA | Arco (TN

Giochi di cooperazione Scuola dell’Infanzia Peter Pan sez. C | Asti

Attestati-decalogo-segnalibri Classe seconda primaria | BELLOMBRA (RO)

Scuola Gentile Scuola Secondaria di primo grado Classe terza | BELLONA (CE)

Le parole gentili Scuola dell'infanzia | BELLUNO

Dalla gentilezza al rispetto: fatti non parole! Scuola primaria Grosso classe 4° A | BOLOGNA

Una settimana gentile Nido e scuola dell'infanzia I passerotti alla riscossa | BOLOGNA

A spasso con le parole gentili Grazia Spanò | CALATABIANO (CT)

La Scuola Gentile Nido e Scuola dell’infanzia | CAPALBIO

L'albero della gentilezza Scuola 1C.D. Marconi-Scuola Primaria-classi 1 A/B | CASAMASSIMA (BA)

L' albero gentile IC Molare Scuola infanzia | CASTELLETTO D'ORBA (AL)

C'era una volta la rabbia.... IC Colleferro 2 primaria IV A | COLLEFERRO (RM)

Ad esser gentili... Iniziamo da piccoli Scuola dell'infanzia Sacro Cuore | DESIO (MB)

Magica gentilezza Scuola dell’Infanzia | ERULA (SS)

Siamo piccini...Ma grandi nel cuore e nella gentilezza Scuola E. Celesia, Classe 1A | FINALE LIGURE (SV)

Mettiamo la quarta con gentilezza Scuola E. Celesia, Classe 1A | FINALE LIGURE (SV)

Scuola gentile Plesso Rodari Finalpia Classe 4 FINALE LIGURE (SV)

100% gentile Scuola "E:Celesia" Finalborgo - 3A e 3B | FINALE LIGURE (SV)

La gentilezza arriva al cuore di tutti Scuola Primaria Classe 2A | FIUMICINO (RM)

Abbelliamo la scuola! IC Leopoldo II di Lorena plesso Buozzi classe 5 primaria | FOLLONICA (GR)

Mi prendo cura di te I.C. Capasso Mazzini Scuola Primaria Classe 5E | FRATTAMAGGIORE (NA)

Gentili...si puo'! Scuola primaria, secondaria 1 e 2 grado | FRATTAMAGGIORE (NA)

Racconti e disegni sulla gentilezza I.c.Linguiti classi 1 | GIFFONI VALLE PIANA (SA)

Scuola Gentile S .Giovanni Bosco .Scuola dell’Infanzia | Gravina in Puglia (BA)

Laboratori di lettura ad alta voce con albi illustrati I.C. Patini | L'AQUILA

Atti di Gentilezza Goccia d'ora asilo nido - scuola dell'infanzia | LATINA

Noi costruttori di gentilandia Direzione Didattica Statale 4° Circolo 'S. Castromediano' | LECCE

La scatola gentile Istituto comprensivo statale Riposto "G.Verga) Infanzia | MASCALI (CT)

Regaliamo gentilezza IC Montebello Jonico-Motta Sc.Sec. 1 gr. Classe 2c | MONTEBELLO JONICO (RC)

Attività nel bosco di Capodimonte Carmen Papaianni | NAPOLI

Comunità e gentilezza Ic Virgilio IV scuola primaria classi 5a/b/c/d | NAPOLI

Ingentiliamo il mondo... Scuola primaria 38° circolo plesso Morelli classe 5A | NAPOLI

Racconto di storie sulla gentilezza IC Noviglio Casarile infanzia tutte le 4 sezioni | NOVIGLIO (MI)

Cittadini e Cittadine Gentili Scuola Infanzia Via Campana tutte le sezioni | ORISTANO

Realizzazione di spazi gentili Scuola Rapisardi Garibaldi | PALERMO

Seminatori di gentilezza Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia I Pulcini Ballerini | PALESTRINA (RM)

La gentilezza viene da lontano Scuola Primaria Via Brescia 5B | PARABIAGO (MI)

Festival della gentilezza Scuola Primaria Via Brescia Classe 5A | PARABIAGO (MI)

Storie e racconti dal finale gentile Scuola dell'infanzia 4° Circolo Didattico Castellammare di Stabia sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Nel giardino della felicità Sezione 3 anni Scuola infanzia Ceriara | PRIVERNO (LT)

La gentilezza ci salverà! Enrica Imbimbo - Scuola dell’Infanzia | PUGLIANO (RN)

Passeggiata "sdentata" gentile Centro ludico prima infanzia nido | PUTIGNANO (BA)

Attività e tombola Scuola Primaria A.Manzi classe 4 B | QUARRATA (PT)

Letture gentili Scuola Primaria S. G. Bosco- classi quarte | SALZANO

Un mondo più gentile Scuola inf. paritaria Bimbolandia- Il Mondo che vorrei Onlus | SAN SALVO (CH)

Tombola della gentilezza Scuola primaria Regina Elena classi 2A e 2B | SOLARO (MI)

L'orto solidale IC T. Tasso Sorrento | SORRENTO (NA)

A scuola di gentilezza IC T. Tasso Sorrento M.Lauro /infanzia team 3 4 5 | SORRENTO (NA)

Le casette per gli uccellini Scuola primaria Margherita di Savoia- classe 1° | TORINO

Io e la gentilezza Scuola dell'infanzia Nostra Signora Sacro Cuore di Gesù | TORINO

Io e l'Altro con gentilezza Sc.dell'infanzia Nostra Signora Sacro Cuore di Gesù sez.Primavera | TORINO

Espanol terapia Istituto Copernico Pasoli, Istituto d'Istruzione Superiore, classi 3 e 4 | VERONA

Orto di gentilezza IC Giovanni Verga Viagrande | VIAGRANDE (CT)

Laboratorio Scuola Gentile IC Caulino Infanzia 1 M | Vico Equense (NA)

Le storie gentili IC Marco Polo Scuola Primaria classe 3A | CALVIZZANO (NA)

Comunità gentile Asilo Briolini Scuola dell’infanzia e sezione primavera | GAZZANICA (BG)

Artigiani della Gentilezza Scuola Secondaria primo grado, classe IB | Ponte in Valtellina (SO)

Bacheca della Gentilezza IC "Perotto-Orsini", Sc. Primaria e Secondaria di I Grado | Manfredonia (FG)

Gentilezza Sempre! Ref Alma Cattaneo | TREVIGLIO (BG)

SMS gentili Scuola Primaria Sauro - Via Perti IC Como Borgovico | COMO

Gentilezza come Abito Scuola Infanzia " Piccola Resi" | TORVISCOSA (UD)

Gentilmente a Scuola! IC Marco Poli - tutti gli ordini | CALVIZZANO (NA)

Aquiloni della Gentilezza IC Marta Russo - classi medie elementari infanzia | ROMA

Sassi Gentili Asilo Nido Cartoonia | NETTUNO (RM)

Semini di Gentilezza Scuola Primaria I C. D. di Giugliano | GIUGLIANO (NA)

Una Scuola Gentile Scuola Infanzia Castelletto D'Orba | CASTELLETTO D'ORBA (AL)

La Fattoria Didattica La Fattoria didattica servizi per l'infanzia | CATANIA

Le parole giuste IC Capol D. D. | SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Scuola Gentile Plesso Rodari Finalpia Classe 2 | FINALE LIGURE (SV)

Barattolo della gentilezza Scuola primaria cl 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ | CREMELLA (LC)

E.G.C. Educati Gentili Civili Scuola primaria E. Celesia V A | FINALE LIGURE (SV)

La scuola gentile - Percorso e mostra Scuola Primaria Nembro Capoluogo | NEMBRO (BG)

Scuola Gentile Scuola secondaria di I grado P. Guerri | BAGNOLO MELLA (BS)

A scuola di parole gentili IC Modugno Moro Scuola Primaria Classe 5G | BARLETTA

Scuola Gentile Scuola dell’infanzia comunale Regina Margherita | BARI

Gentil-Mente Educare al pensiero gentile. Pachamama nido e infanzia | SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

A scuola di Empatia Scuola primaria DD Fratelli Bandiera classe 3 c | PARMA

Benessere Gentile Scuola primaria "F. Surico" Castellaneta | CASTELLANETA MARINA

Scintille di Gentilezza Scuola primaria S. Pio X classe 1°Atp | SALZANO (VE)

Calendari della gentilezza I.C. Marco Polo Secondaria di 1° grado 2C | CALVIZZANO (NA)

i bambini e le bambine salveranno il mondo. Scuola infanzia Ferranini, Sez. C | BARI

Il Muro della Gentilezza IC Marco Polo - Infanzia | CALVIZZANO (NA)

Bookstation della Gentilezza Abile Mente Onlus e Chiedilo alla Luna | CASERTA

Il trenino delle paroline gentili Scuola dell’infanzia: 3, 4, 5 anni | POSITANO (NA)

Io e la gentilezza Scuola dell'infanzia Nostra signora Sacro cuore di Gesù | TORINO

Parole per la gentilezza ISC Sant'Elpidio a Mare, Sec. 1° Grado, classi prime | Grottazzolina (FM)

Petali di Gentilezza I.C. "A.De Gasperi", classi terza A e terza B secondaria di Primo Grado | MARSALA (TP)

La settimana della gentilezza IC2 Don Bosco Verdi | QUALIANO (NA)

Scuola Gentile Secondaria primo grado | Cagliari

Una Scuola Gentile I. C. Quasimodo scuola dell'infanzia | AGRIGENTO

Nonni vi ascolto - Calendario della Gentilezza Liceo Scientifico Mercalli | NAPOLI

Un sacco bello Istituto Paritario “Istituto Figlie di S.Anna - tutte le classi della primaria| CERCOLA (NA)

13 novembre Servizio/Lavoro Gentile

Distribuzione locandine negozi gentili Asilo Briolini GAZZANIGA (BG)

Segnalibro + poesia Caffè bistrot letterario “Il Tempo del Vino e delle Rose” NAPOLI

Consegna poesie Asilo nel Bosco MILANO

Re Garbato al servizio di Fata gentilezza. Fondazione Asilo Luigi Rossi POSITANO

Una serata in regalo all'insegna del divertimento VESUVIUSLANDIA SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

"La dolcezza coltiva la gentilezza" L'Associazione Cittadinanzattiva Napoli Ovest NAPOLI

Raccolta alimentare Supermercato Piccolo SANT'ANASTASIA (NA)

Diretta Radio Cube Radio VENEZIA

Negozio Ferramenta Giuseppe Sapio PORTICI (NA)

I fiori gentili Associazione VITA ATTIVA NAPOLI

Scintille di gentilezza Patrizia Cocci GROTTAMMARE (AP)

14 novembre Benessere Gentile

Nordic Walking Associazione IL GIRETTO BULCIAGO (LC)

Passeggiata all'aperto Alessandra Papalini CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

Auto conoscenza ed espressività Dalia Piccolo NAPOLI

Segnalibro + poesia Caffè bistrot letterario “Il Tempo del Vino e delle Rose” NAPOLI

Meditazione Mindfulness e Self-Compassion Eliana Iuorio SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

La giornata del Per-DONO Vaso di Pandora NAPOLI

Consulenze iridologia Spazio indaco NAPOLI

Lab ceramica: la terra gentile SPAZIO 66 ONLUS NAPOLI

Trekking Emozionale Associazione IL SEME DORATO LERICI (SP)

30 passi gentili al Pollaio Magico AGRIPARK SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Cocktail del Benessere BUDDHA VILLAGE VARCATURO (NA)

Siate gentili Carmela Vitale FRATTAMAGGIORE

Benessere gentile Rosa Di Meo NAPOLI

"Yoga Su Misura" Anna Pelliccia NAPOLI

Yoga e meditazione Martina Carta RAGUSA

Letture gentili sulla cura del nostro pianeta 3G IC Don Milani Dorso

SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Percorso culturale per famiglie Fleg Workout CASINA VANVITELLIANA - BACOLI (NA)

Rigenerare la terra per rigenerare se stessi - Orto Sociale Terapeutico TERLIZZI (BA)