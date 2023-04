Al teatro Lendi luci accese sul “Festival de’ Ccriature”

Tutto pronto al teatro Lendi di Sant’Arpino quando lunedì alle ore 17.30 prenderà il via - con la conduzione di Magda Mancuso e la partecipazione straordinaria di “Pulcinella”, impersonato del maestro scultore e ceramista Michele De Chiara - il “Festival de’ Ccriature-Pulcinella in viaggio” con la direzione artistica di Maria Aprile e Jen Quirito dell’associazione “Flai-Fare Libera Arte Insieme”, che promuove l’intero progetto, con il patrocinio morale del Comune di Acerra e di alcune municipalità del Comune di Napoli.

Dopo mesi di divulgazione, alternata a provini e tante audizioni svoltesi presso le associazioni collaboratrici, ecco l’appuntamento con la prima semifinale, in cui 23 piccoli artisti sono pronti a cimentarsi con il repertorio della canzone napoletana classica.

La direzione del festival, con lo scopo di avvicinare i piccoli artisti alla conoscenza di grandi capolavori, ha scelto per loro 10 canzoni, assegnate in base alle preferenze e alle caratteristiche vocali, per cui saranno presentate varie interpretazioni delle stesse, tra le più conosciute del patrimonio musicale partenopeo.

I partecipanti, che provengono da varie zone di Napoli e dalle province di Napoli e Caserta, hanno un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni e sono entusiasti di essere i primi protagonisti di questo evento speciale, così come i loro genitori sono felicissimi di poterli accompagnare in questa esperienza unica e particolare. I lavori continueranno per i prossimi mesi con altri provini, altre audizioni, fino all’appuntamento con la prossima semifinale in data 20 luglio, sempre al teatro Lendi, mentre la finale si svolgerà a settembre, nel Castello Baronale di Acerra.

Questi i protagonisti del primo appuntamento: Francesco Arciuolo, Sofia Attanasio, Gaia Balisciano, Pietro Capasso, Joelle Ciccarelli, Myriam D’Alessandro, Elisa D’Antò, Dario De Falco, Domenico De Falco, Claudia Di Fiore, Antonio Faraco, Antonio Gerbi, Giovanni Quintino Giglio, Nadia Iannaccone, Giulia Maisto, Consiglia Montesarchio, Adriana Muto, Domenico Padovano, Alessandra Pannella, Emanuela Romano, Claudia Vitiello, Samuele Zippo e Michele Pio Zodiaco.

Le canzoni saranno ascoltate da una giuria presieduta dall’autore Bruno Lanza e composta da personalità del mondo dello spettacolo e della comunicazione quali Mena Cirillo, Angelo Compagnone, Mario Compagnone, Giuseppe Donniacuo, Mario Guida, Peppe Maiulli, Diego Paura.

Ospiti della serata, nonchè validi collaboratori di Maria Aprile e Jen Quirito, saranno Ottavio Buonomo, Gaetano Campagnoli, Daniela De Luca, Massimo Galante, Gustavo Martucci, Samuele Motta, Costanza Tagliamonte e Tonino Torino. La direzione tecnica è affidata alla Top Music Service, le scene e gli allestimenti sono curati dalla Event Art, Giuseppe Moggia si occuperà di foto e riprese video, mentre per trucco e parrucco opereranno, rispettivamente, Teresa Barra e Antonietta Esposito di “Imperya”.