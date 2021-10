A Ischia il Festival della Convivialità Urbana

Prezzo non disponibile

Un vero e proprio Festival, da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021 a Villa Arbusto a Ischia, con conversazioni tematiche e networking sul tema della riqualificazione dei territori attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale.

Un evento informale e stimolante con tre giorni di dibattiti e incontri, che avrà il suo culmine con l’assegnazione del Premio “La Convivialità Urbana”, il concorso di architettura partecipata ideato dall'architetto Grazia Torre, presidente dell'associazione Napoli Creativa, giunto quest'anno alla settima edizione che ha avuto ad oggetto il “Restyling del Complesso Museale di Villa Arbusto e valorizzazione della Coppa di Nestore, Lacco Ameno, Ischia (NA).

Durante il Festival saranno esposti nel museo i dodici progetti presentati, che si sono già stati votati dal pubblico dal 18 al 22 settembre sulla pagina Facebook del Premio.

“Il valore aggiunto dell'edizione di quest'anno, che ci rende orgogliosi, è proprio il Festival - afferma la presidente di Napoli Creativa, l'arch. Grazia Torre - Abbiamo organizzato tre giorni di conversazioni tematiche, momenti di convivialità e networking sulla riqualificazione dei territori attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. Un Festival articolato a più voci che ruota intorno a tre temi fondamentali la cultura come motore di una nuova economia (1 ottobre), il progetto del moderno nel contesto storico (2 ottobre) e la cultura dei territori (3 ottobre), trattati da relatori esponenti del mondo dell'architettura che arrivano da Parigi, Rotterdam e varie città italiane e con la partecipazione del presidente dell'Ordine nazionale degli Architetti, Francesco Miceli”.

Le conversazioni del Festival (programma dettagliato sul sito web www.napolicreativa.com) saranno trasmesse in streaming sulla pagina FB @PremioLaConvivialitàUrbana, dando la possibilità di coinvolgere il pubblico e professionisti del settore anche al di fuori della propria sede.

Domenica pomeriggio sarà decretato il vincitore finale del Premio Convivialità Urbana, deciso nel prossimo weekend a Villa Arbusto, in base ai voti del pubblico che visiterà la mostra e della giuria tecnica. Una formula partecipata adottata fin dalla prima edizione affinché la progettazione, invece di essere calata dall'alto, possa essere scelta dal sano confronto con gli utenti finali.

Il primo vincitore è quello della sezione web, decretato dalle preferenze espresse dal pubblico sulla pagina Facebook del Premio, ed è il progetto giunto dal Guatemala dal titolo Villa Arbusto tra tradizione e futuro di Danilo Callen, Pablo Marroquin, Juan Manuel Jurado, Gabriel Espina con 1861 voti.

Al secondo posto si è classificato Chronologie, Forme nel tempo ideato da un gruppo di architetti napoletani formato da Alessia Iodice, Giovanni di Costanzo, Luigi Liccardi, Luigi Trofa con 1728 voti e al terzo il progetto Controvento con 1246 voti, realizzato da un pool multidisciplinare di professionisti di Napoli, Caserta e Ischia composto da Massimiliano Rendina, Mario Meola, Gianluca Colombo, Francesco Monti, Cinzia Rosa, Antonio Salerno.

In palio un montepremi di oltre 10mila euro, di cui 6mila riservati al primo classificato e gli altri divisi tra il secondo e terzo classificato, premio web e menzioni. Il Comune di Lacco Ameno, proprietario di Villa Arbusto seguirà con molto interesse la competizione e non ha escluso la possibilità di prevedere procedure negoziate per i progetti che riterrà particolarmente meritevoli.

Oltre ai tre vincitori del web parteciperanno:

Locus amoenus_ Francesco Epifano

Map_ Sveva Ventre e Patrizia Boldoni

Museoscenico_Tommaso Marenaci, Elena Paparusso, Roberto Fioretti, Mariagiovanna Esposito

Quel filo sottile... Marzia Fiume Garelli e Carmela Iannibelli

Red Adaption_ Luigi Pezzella e Gennaro Passaro

Renascor_ Il futuro del passato_ Andrea Apetino, Francesco Matteo Martino, Amedeo Zeni

Riscoprire Pitecusae_ Nicola Vitale e Francesco Vitale

Trame d'Arbusto_ Alessia Di Meglio e Gabriella Averno

Villa Arbusto3.0_ Sergio Cristoforo e Francesca Arnone

La giuria tecnica è composta da Michelangelo Russo direttore DIARCH Federico II, Aldo Aveta presidente Rotary Club Napoli a.R. 2021/2022, Francesca Brancaccio specialista in restauro di siti archeologici, Alessandro Castagnaro presidente ANIAI Campania DIARCH Federico II, Silvano Arcamone responsabile Interventi Edilizi Demanio, Lucrezia Galano responsabile Cultura –Complesso Museale Villa Arbusto, Maria Claudia Clemente /Francesco Isidori LABICS, Maura Caturano architetto e paesaggista, Federico Florena TIAR Studio oltre ai vincitori delle edizioni precedenti Gianluca Vosa / Raffaella Napolano (Vosa Napolano Architetti) e Claudio Correale (Studio Correale).

La VII edizione del premio “La Convivialità urbana è bandito dall'associazione NapoliCreativa con il patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti, del Comune di Lacco Ameno ad Ischia, del Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II Napoli, del POLI.design di Milano, dell'Ordine e della Fondazione Ingegneri Napoli, dell'ANIAI (Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Italiani), del Rotary Club Napoli, dell'ACEN, dell'EWMD e delle associazioni “Napoli Pitagorica” e “Turismo Cultura Sostenibilità”. Media Partner: Caffè Design e Design Diffusion Network. Si ringraziano gli sponsor Ortolomo E.G., main sponsor, Schneider Electric, Delta Light, OBO, Vimar, GAM, Falanga, CAME, AutomationPro.

Il programma del Festival della Creatività Urbana:

Venerdì 1 ottobre - La cultura come motore di una nuova economia

10.30-11.45 – Presentazione del Premio La Convivialità urbana e introduzione dei lavori

12.00-12.30 – La tecnologia al servizio dell'arte

12.30-13.15 – Il governo del territorio tra prevenzione rischi e valorizzazione culturale

16.00-16.45 – La cultura, strumento di valorizzazione dei territori

16.45 – 17.30 - Dal Museo alla Città, ipotesi di valorizzazione

17.30-18.15 – Protezione e valorizzazione dei beni culturali, il caso studio di Cap Moderne

Sabato 2 ottobre - Il progetto del moderno nel contesto storico

10.30-12.30 – I concorsi di progettazione, esperienze a confronto

15.30 – 16.30 – Rigenerazione urbana tra tradizione e innovazione

16.30-17.45 - Lecture

18.00 – 19.00 – Caffè Design

Domenica 3 ottobre - La cultura valore dei territori

10.30- 11.15 - L'artigianato colto, tra tradizione e innovazione

11.15 – 12.00 – L'identità dei territori

12.00 – 13.00 - Merchandising museale. Progetto e business per imprese creative driven

16.30 – 18.00 – Premiazione