Ritorna a Foqus il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano

Le migliori opere del cinema spagnolo e latinoamericano, premiate nei principali festival europei e dal pubblico internazionale, saranno presentate a FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli in occasione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, in calendario dal 22 al 29 luglio prossimi. La manifestazione, giunta a Napoli alla quarta edizione, si svolgerà nella Corte dell’Arte dell’ex convento di Montecalvario, oggi al centro di un intenso progetto di rigenerazione urbana.

Tra i titoli di questa edizione, “Buñuel, un cineasta surrealista” di Javier Espada, già presentato con successo di critica e pubblico a Cannes. La proiezione (27 luglio) sarà introdotta dal critico Goffredo Fofi, uno dei maggiori esperti del cinema di Buñuel. In programma anche “Hugo in Argentina”, il film di Stefano Knuchel sui ruggenti anni vissuti in Argentina da Hugo Pratt, creatore di Corto Maltese. E ancora “Alcarràs” di Carla Simón, recente vincitrice dell’Orso d’Oro a Berlino, e "El buen patrón" di Fernando León de Aranoa, trionfatore agli ultimi premi Goya con un magnifico Javier Bardem.

Madrina d’onore del Festival è l’attrice Victoria Abril, musa di Pedro Almodóvar (“La legge del desiderio”, “Legami!”, “Tacchi a spillo”, “Kika”), che sarà ai Quartieri Spagnoli nelle serate inaugurali e riceverà un premio alla carriera, anche in relazione al film “Ternosecco”, che la vide protagonista del film diretto da Giancarlo Giannini, ambientato sul finire degli Anni Ottanta a Napoli.

Il Festival è organizzato da FOQUS ed Exit Media, con la collaborazione della Film Commission della Regione Campania. Riceve il sostegno dell’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (Ministero di Cultura), Acción Cultural Española, Ambasciata Argentina, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes, IILA – Istituto Italo Latinoamericano.