Festival dell'Archeologia di Bacoli: proiezioni, eventi e incontri nel Complesso Borbonico del Fusaro

Per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico dei Campi Flegrei, nasce FAB! - Festival dell’Archeologia di Bacoli, rassegna internazionale di cinema e crossmedialità che vedrà la sua prima edizione dal 6 all’8 ottobre, diretta da Nicola Barile e organizzata da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania.

L’evento si svolgerà nel Complesso Borbonico del Fusaro con proiezioni nella Sala dell’Ostrichina, dibattiti ed eventi si alterneranno tra la panoramica terrazza dell’Ostrichina e il Parco gestito dal Centro Ittico Campano, a ingresso gratuito. Inoltre, verrà allestita una mostra dedicata a Plinio il Vecchio all’interno della Casina Vanvitelliana.

Nucleo centrale di FAB è il concorso con dodici film in selezione, provenienti anche da Francia, Spagna, Iran e Turchia, che verranno valutati da una giuria di esperti del settore e dal pubblico: Mission Méditerranée Le Musèe des abysses di Thomas Marlier e Mathieu Pradinaud; Le acque segrete di Palermo di Stefania Casini; Afghanistan: tracce di una cultura sfregiata di Alberto Castellani; Khaled al-Asaad. Quel Giorno a Palmira di Alberto Castellani; Bloody Skin di Ebad Adibpour; Achille nell’Isola di Sciro di Josè Luis Gomez Merino; Water is life di Anil Gök; Ocean One K di Matthieu Pradinaud; La memoria ritrovata della Necropoli Tardo-Ellenistica di Cuma di Fabrice Paul; L’incantevole Lucrezia Borgia di Marco Melluso e Diego Schiavo; La flotta delle indie di Antonio Pérez Molero; Baia la città sommersa di Marcello Adamo.

Due i premi in palio, quello della giuria e quella del pubblico. Ai vincitori verrà consegnata una Kore moderna avvolta in una pellicola cinematografica, firmata dall’artista Salvatore Scuotto fondatore, insieme ai due fratelli, de La Scarabattola, autori, tra gli altri, del premio Giffoni Film Festival. Curatore della rassegna cinematografica è Dario Di Blasi, organizzatore e consulente per prestigiosi festival nazionali e internazionali, come Rovereto, Firenze, Atene, Spalato.

Il programma tra proiezioni e incontri con gli ospiti

Si parte venerdì 6 ottobre alle ore 10.30 con le proiezioni fuori concorso di “Acquateam - Avventure in Mare”, special a cartoni animati prodotto da Graffiti e RAI Kids, che vede la partecipazione della biologa marina Mariasole Bianco trasformata per l’occasione in un character cartoon, e “Il Garum” realizzato in collaborazione con il Centre Jean Bérard. Alle 12:30 appuntamento con la tavola rotonda “Audiovisivo: Enti pubblici e promozione del territorio” con esperti del settore. Chiudono la giornata gli eventi speciali “Palmira, la meraviglia del deserto - Viaggio nei siti dell’Unesco” documentario di Federico Fazzuoli ed Elisa Greco, e la presentazione dell’album “Paesi semplici” di Andrea Cassese.

Spazio alla proiezione delle opere in concorso sabato 7 ottobre dalle 10.30 alle 18, fuori concorso “I Leoni di Lissa” di Nicolò Bongiorno. Appuntamento alle 11.30 con la visita guidata del Parco Borbonico del Fusaro a cura di Aps Siti Reali Ets, mentre alle 12.30 è in programma la tavola rotonda “Il mare: una risorsa ambientale e culturale”. Chiude la giornata un “AperiNetworking” nella Casina Vanvitelliana.

Giornata di premiazioni domenica 8 ottobre con l’intermezzo pianistico del maestro Marco Fiorenzano, l’intervento di Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio e i saluti di Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli. Verrà presentato il progetto “Una Casina per tutti” del Rotary Club Campania Napoli, Genovese Mangement e Gruppo Crisalide.

Tra le peculiarità della rassegna c’è il focus sul mare, risorsa ambientale e culturale per Bacoli e l’attenzione al pubblico dei più giovani, con il coinvolgimento delle scuole al mattino e le proiezioni in diretta streaming per ai bambini del polo pediatrico Santobono-Pausilipon, organizzate da Emanuela Capuano, e introdotte dai saluti di Ugo de Luca, presidente Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono.

Tra gli ospiti della prima edizione l’attrice Stefania Casini, apprezzata in “Novecento” di Bertolucci; i produttori Marco Melluso e Antonio Perez; Maurizio Gemma, Direttore Film Commission Regione Campania; Sergio Cosentini, Amministratore del Centro Ittico Campano; Alessandro Manna del Royal District.

Un evento per valorizzare il patrimonio storico e culturale

“Il Cinema Archeologico riveste un'importanza fondamentale nell'ambito della divulgazione culturale e della conservazione del patrimonio storico. Attraverso l'arte cinematografica, possiamo non solo portare alla luce le meraviglie nascoste del passato, ma anche ispirare e coinvolgere il pubblico, promuovendo la consapevolezza e la valorizzazione delle testimonianze archeologiche che arricchiscono la nostra comprensione della storia umana”, così gli organizzatori.

Tra i partner dell’evento il Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo Darwin-Dohrn, la Soprintendenza dell’Area Metropolitana di Napoli, l’EAV, il Parco Borbonico del Fusaro, la Fondazione Santobono Pausilipon, il Royal District dei Siti Reali Borbonici, l’Associazione Aenea, il Parco Sommerso di Baia, la Pro Loco di Bacoli. La Rassegna ha ricevuto il patrocinio di Rai Campania e ha firmato la Media Partnership con Rai Radio 3.