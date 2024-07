Dal barocco al jazz: 5 concerti con grandi artisti sulla terrazza del Caesar Augustus di Anacapri

La musica di qualità sbarca sull’Isola Azzurra con la XXII edizione del festival “Dal Barocco al Jazz”, organizzato dalla Fondazione F.M. Napolitano in collaborazione con il Comune di Anacapri, e curato nell’ideazione e nella direzione artistica da Maria Sbeglia.

Da sabato 20 a mercoledì 24 luglio 2024, sull’incantevole terrazza dell’Hotel Caesar Augustus di Anacapri, sono previsti cinque concerti che spazieranno dalla musica classica al jazz, al tango e alle musiche da film. A chiudere la rassegna, poi, sarà un appuntamento speciale in calendario il 1° agosto sull’isola di Ischia, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese. Il festival Dal Barocco al Jazz è organizzato in collaborazione con il Comune di Anacapri e con il contributo di Regione Campania e Ministero della Cultura, con il Patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli.

Si parte Sabato 20 luglio (ore 20) con una grande star del violino, Giuseppe Gibboni (in foto), vincitore nel 2021 del prestigioso concorso Paganini, che si esibirà da solista insieme all’Ensemble di archi “I Virtuosi di Sansevero”, ideato e diretto da Riccardo Zamuner, proponendo un programma virtuosistico con brani di Paganini, Sarasate, Massenet e Wieniawski.

Domenica 21 luglio (ore 20) con il concerto “Saxtango”, il sassofonista Gaetano Di Bacco, insieme al quintetto de “I Virtuosi di Sansevero” regalerà al pubblico il fascino del tango strumentale di Astor Piazzolla e Richard Gallianò.

Lunedì 22 luglio (ore 20) il poliedrico percussionista Ciccio Merolla, che potremmo definire l’essenza di mani che diventano suono, proporrà la sua musica senza confini geografici e sempre intenta a nuove sperimentazioni, capace di captare l'ancestralità di suoni sacri e dalle tribali provenienze, passando attraverso linguaggi che mescolano jazz, funky, hip hop e alternative pop.

Si prosegue Martedì 23 luglio (ore 20) con il cantautore Joe Barbieri, che insieme ai chitarristi Oscar Montalbano e Nico Di Battista, proporrà il concerto “Vulio”, tratto dal suo ultimo lavoro discografico: un viaggio ad occhi chiusi in un universo di canzoni eterne e perfette, quelle cioè della Grande Canzone Napoletana.

L’ultimo appuntamento anacaprese del festival è previsto per Mercoledì 24 luglio (ore 20), con il concerto del trombettista Nello Salza, definito dalla critica “La Tromba del Cinema Italiano” per la sua trentennale attività che lo ha visto protagonista dei grandi e indimenticabili temi spesso per lui creati dai più celebri compositori del grande schermo. Ed è ad uno di questi grandi autori, Ennio Morricone, che Salza ha deciso di rendere omaggio eseguendo alcuni tra i suoi maggiori successi quali:“C’era una volta in America”, “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “La Piovra”, “Gli Intoccabili”, “The Hateful Eight” e così via.

Confermando la sinergia tra le isole del Golfo inaugurata nel 2022, Dal Barocco al Jazz 2024 ha scelto di chiudere la propria programmazione a Ischia.

Giovedì 1° agosto (ore 21), nell’affascinante Castello Aragonese, andrà dunque in scena il concerto “Da Vivaldi ai Queen”, con il quartetto d’archi Sea Quartet che presenterà sull’Isola Verde un concerto che spazierà dalla musica barocca di Vivaldi al rock dei Queen, e dalla canzone italiana a quella in particolare di Pino Daniele. Quest’ultimo appuntamento ha il patrocinio morale del Comune di Ischia ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici di Gabriele Mattera e del Rotary Club Ischia Isola Verde.

Calato il sipario, l’impegno della Fondazione F. M. Napolitano nella promozione della musica sull’Isola azzurra, proseguirà con la programmazione di “anacaprifamusica”. La rassegna, giunta alla sua XXV edizione, porterà ad Anacapri tra il 1° e il 23 agosto altri sette concerti cameristici e dal 5 al 9 settembre i cinque concerti del Festival Pianistico.

Info e prenotazioni:

www.fondazionenapolitano.com

fondazionenapolitano@gmail.com