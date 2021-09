Unitre Napoli festeggia 10 anni di attività: l'evento con Maurizio de Giovanni e Amedeo Colella

Mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 17:00 presso il Teatro Auditorium “Salvo D’Acquisto” in via Morghen al Vomero, Unitre Napoli celebra con una festa i suoi primi dieci anni di attività.

Contestualmente sarà dato l'avvio formale dell’anno accademico 2021/22 con la presentazione dei nuovi e più ricchi programmi formativi per tutte le età ed in particolare per i più giovani (18/35 anni) per i quali l’accesso ai programmi è gratuito.

Per l'occasione saranno presenti lo scrittore Maurizio de Giovanni e lo storico-umorista Amedeo Colella.

Data la capienza del teatro, limitata dalle vigenti norme anti-covid e lo svolgimento delle pratiche di accesso che prevedono l’esibizione del green pass, è consigliato presentarsi con sufficiente anticipo rispetto all’orario di inizio previsto per le ore 17,00.

