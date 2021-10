Torna la Festa del Sacro Cuore di Gesù: Mugnano tra celebrazioni, spettacoli e solidarietà

Si prova a ripartire anche a Mugnano con le celebrazioni e i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù.

"La parola d'ordine di questa edizione sarà certamente sicurezza - spiega il sindaco Luigi Sarnataro in conferenza stampa -, ma la programmazione prevede comunque moltissimi eventi rivolti a grandi e piccini e ospiti di rilievo, come sempre la scelta è caduta su eccellenze della nostra regione".

Il calendario delle iniziative - tutte gratuite, tra gli appuntamenti religiosi e quelli ludici - si aprirà giovedì 14 con la Santa Messa delle ore 9 e la discesa della Statua del Sacro Cuore di Gesù (l'evento si svolgerà a porte chiuse) e andrà avanti fino a domenica 24 ottobre. Dieci giorni di spettacoli, incontri, celebrazioni, moda e iniziative per bambini.

Ad ospitare quasi tutti gli eventi saranno il Teatro Comunale e il parcheggio di Palazzo Maturo, "location grandi e capienti - spiega Sarnataro - e che meglio si adattano alla gestione e al controllo delle norme di sicurezza".

Celebrazioni e spettacoli, ma anche solidarietà: nella giornata di apertura, il 14 ottobre, appuntamento con Foks & Friends in concerto, uno spettacolo di beneficenza a favore dell'ABIO (Associazione per i Bambini in Ospedale). L'evento è su invito e sarà preceduto dall'iniziativa Cuore Dolce, una presentazione e degustazione di dolci realizzati da noti pasticcieri locali e dedicati al Cuore di Gesù.

Quattro, poi, gli eventi di punta dell'edizione 2021 della Festa, spiega l'Assessore alla Cultura Luisa Zincarelli: spettacoli di cabaret che si terranno al Parcheggio del nuovo Palazzo Comunale Maturo (in via Mercato) e che vedranno protagonisti Peppe Iodice (sabato 16), Rosalia Porcaro (lunedì 18), Cicchella Caiazzo (mercoledì 20) e Salvatore Gisonna (venerdì 22).

Come sempre, la domenica (17 ottobre) ci saranno le celebrazioni religiose con le Sante Messe presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in piazza Suor Maria Pia Brando (ogni ora dalle 7 alle 12 e poi dalle 17 alle 19).

Appuntamento confermato anche quello con il divertente trenino elettrico che - seppur adattato alle vigenti norme di sicurezza - sabato 16 ottobre porterà allegria attraversando le strade della cittadina.

Per i più piccini, l'appuntamento principale è in Villa Comunale Gianni Rodari (in via Di Vittorio), sabato 16 ottobre alle ore 17, con baby dance, truccabimbi, spettacoli di magia, principesse Disney e supereroi Marvel. Nella stessa area (dalle 17.30), si svolgerà anche Motori nel Cuore, l'esposizione di vespe d'epoca a cura del Vespa Club Giugliano.

Ancora al Teatro Comunale, inoltre, il 19 ottobre alle 20.30 sarà la volta di Cuori in Scena, spettacolo in tre momenti: l'esibizione dell'orchestra dell'Istituto Statale Superiore Melissa Bassi, una sfilata di moda in memoria di Frida Kalho dell'istituto Superiore Marconi e una messa in scea della Compagnia Teatrale Mario Scarpetta.

A chiudere la programmazione degli eventi ludici sarà l'inaugurazione - sabato 23 ottobre alle 17 - della pista di pattinaggio presso il Centro Commerciale Mugnano Conad. A promuoverne l'allestimento è la stessa proprietà del Centro Commerciale in collaborazione con la ProLoco Mugnano. La pista resterà poi aperta e fruibile per sei mesi, allietando quindi anche tutto il periodo delle festività natalizie.

Per questioni di sicurezza, mancheranno, invece, due tradizionali appuntamenti: quello religioso con la processione e quello ludico con la gara pirotecnica. Le processioni sono infatti al momento tutte sospese sul territorio regionale per decisione della Conferenza Episcopale campana, mentre "per quanto riguarda la gara pirotecnica - spiega il primo cittadino mugnanese - sarebbe stato troppo difficile evitare grandi assembramenti e mantenere controllo su distanze e norme di sicurezza".

Come da normativa vigente, per partecipare a tutti gli eventi sarà necessario esibire il Green Pass. Inoltre, per le iniziative che si svolgeranno al Teatro Comunale e nel Parcheggio di Palazzo Maturo è fortemente consigliata la prenotazione, dato che sarà possibile accedere solo fino a esaurimento posti. Le prenotazioni si possono effettuare al numero 081-5714586 dalle ore 15 alle ore 19, a rispondere sarà il gruppo di Protezione Civile 'San Lazzaro'.