Torna la Festa del Sacro Cuore tra celebrazioni e spettacoli: tutto il programma

Orario non disponibile

Quando Dal 13/10/2022 al 22/10/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna l'atteso appuntamento con i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano. Ricchissimo di iniziative il programma di questa edizione 2022.

E dopo lo stop dovuto alla pandemia, tornano anche i grandi eventi di punta dei festeggiamenti: la processione (domenica 16 ottobre), il concertone gratuito e lo spettacolo pirotecnico, che quest'anno si trasforma in spettacolo 'piromusicale'.

Dieci giorni di festa tra celebrazioni religiose ed eventi musicali, teatrali, gastronomici e iniziative dedicate ai più piccini che prenderanno il via il 13 ottobre con la discesa della Statua del Sacro Cuore e la Sagra del Pesce (al mercato ittico, dalle 16.30), per chiudersi il 21 ottobre con l'inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio al Centro Commerciale Mugnano.

Osite d'onore del grande concerto gratuito di piazza, quest'anno è Franco Ricciardi. L'Appuntamento live è mercoledì 19 ottobre alle 21.30 in via Cesare Pavese, in zona Mugnano 2000.

In locandina il calendario con tutti gli eventi in programma: