Cinque giorni di eventi gratis per la festa del Rione Sanità

Dal 1 al 5 luglio il Rione Sanità si prepara ad accogliere la consueta festa patronale dedicata a San Vincenzo Ferrer chiamato più comunemente dai cittadini del Rione ‘O Monacone. Giunta alla sua nona edizione Benvenuti al Rione Sanità prevede quest’anno numerose iniziative dislocate nell’intero quartiere in collaborazione, come sempre, con tante realtà territoriali diverse. Anche quest’anno si riconferma lo speciale rapporto del quartiere con il cinema con un film festival dal respiro internazionale dedicato al tema della comunità e alla diffusione di opere audiovisive che narrano tematiche di rilievo sociale, rigenerazione, sviluppo e promozione culturale: la prima edizione di SàFF – Sanità Film Festival, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli e organizzato da Fondazione di Comunità San Gennaro EF e Apogeo ETS, con il patrocinio della Regione Campania.

Cinque giornate di proiezioni ed eventi completamente gratuiti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite https://shorturl.at/YBUKT. Per il programma completo www.sàff.it L’evento darà anche il via ai festeggiamenti dei 10 anni della Fondazione di Comunità San Gennaro con un dialogo sulle comunità che sarà aperto dal presidente della Fondazione, Pasquale Calemme: “In concomitanza con la nona edizione di Benvenuti al Rione Sanità accadono due cose importanti: l’inaugurazione, grazie al Comune di Napoli, del primo Festival di Cinema del Rione Sanità a carattere internazionale, all’interno del quale è protagonista ancora una volta la Comunità, e i festeggiamenti dei primi dieci anni della Fondazione di Comunità San Gennaro. Entrambe le cose rappresentano per noi un punto di arrivo e di partenza, per renderci conto di quello che è stato fatto finora ma per progettare insieme quello che ancora si potrà e si dovrà fare, con sempre più passione e determinazione”.

In particolare il 2 luglio presso l’ex Mendicicomio in via Cristallini 73 alle ore 10.30, il presidente Calemme aprirà il talk “Cinema e Comunità”, un momento di confronto tra istituzioni, esponenti del mondo accademico, enti, fondazioni e case di produzione, aperto al pubblico e alla stampa, su tematiche inerenti all’industria culturale e creativa e all’indotto che questa genera sui territori. Al tavolo saranno presenti i rappresentanti delle più grandi istituzioni, enti, fondazioni, atenei e player internazionali del settore audiovisivo. Nel pomeriggio l’attesissima processione del Santo con partenza dalla Basilica di Santa Maria della Sanità alle 18.

Le diverse iniziative del Festival si svolgeranno ogni giorno in luoghi simbolo del quartiere, restituiti alla comunità grazie alle diverse sinergie territoriali di cui la Fondazione di Comunità San Gennaro fa parte: nella Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, da poco restaurata dagli artisti Mono Gonzales e Tono Cruz, e nell’attiguo complesso dell’ex Mendicicomio in via dei Cristallini. Il 3 luglio dalle 10.00 alle 12.30 in Piazza Sanità un mattinata di giochi con la Rete Educativa del Rione Sanità che partecipa alla festa con un programma costruito dalle bambine e dai bambini e dalle ragazze e dai ragazzi afferenti a tutti i centri educativi del quartiere con il coinvolgimento delle botteghe del Rione.

Il 4 luglio presso l’ex mendicicomio via dei Cristallini, 73 alle ore 18 presentazione del libro Corrispondenze – a passeggio con un olandese per il Rione Sanità di Gert Hage, modera Francesco Izzo alla presenza dell’autore ed alcuni protagonisti del racconto. Consueto appuntamento con il concerto in piazza Sanità il 5 luglio alle 21, promosso e organizzato dalla Terza Municipalità del Comune di Napoli.