Festa della Repubblica, una giornata di celebrazioni a Sorrento

Dal 02/06/2021 al 02/06/2021

Un'intera giornata di celebrazioni in occasione della Festa delle Repubblica, quella in programma per domani 2 giugno, a Sorrento.

Si inizia alle ore 11, con lo scoprimento nello scalone del Palazzo Comunale, dell'antico stemma comunale che sovrastava la porta di Parsano Vecchio. Alle 11.30, presso il teatro Tasso, si terrà invece la consegna degli attestati alla memoria dei cittadini della penisola sorrentina deportati ed internati nei campo di concentramento nazisti tra il 1943 e il 1945.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, ancora al teatro Tasso, sarà presentato il libro di Donato Sarno dal titolo "Sorrento e i suoi sindaci dall'Unità d'Italia ad oggi". Previsti gli interventi di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, di Salvatore Ferraro, dell'Accademia Pontaniana e di Vincenzo Puglia, presidente del Centro Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso. Seguirà la consegna di attestati alle donne sorrentine che votarono per la prima volta nel 1946. Per l'occasione, le sedi del Palazzo Comunale saranno illuminate con il tricolore.