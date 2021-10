Festa della pizza verace a Eccellenze Campane

Tornano gli eventi dedicati alla gastronomia di qualità e alla convivialità di Eccellenze Campane, che venerdì 22 ottobre, dalle ore 20.30, ospiterà la “Festa della pizza verace” nel locale di via Brin a Napoli. Gli ospiti potranno degustare un menù di pizze classiche e stagionali, selezionate per l’occasione dal mastro pizzaiolo Vincenzo Marra. Un tributo a uno dei piatti per eccellenza della tradizione campana.

L'evento vedrà infatti la partecipazione dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, nata con l’obiettivo di promuovere e tutelare la vera pizza napoletana in Italia e nel mondo, valorizzandola come prodotto tipico realizzato secondo le caratteristiche del Disciplinare internazionale collettivo "Vera Pizza Napoletana", in vigore dal 1984.

Il menù alla carta proporrà una varietà di pizze che spazia dai classici come la Margherita con bufala, il calzone e la montanara, a ricette più ricercate come “La Riccia”, con scarola riccia, confettura di albicocca, pellecchiella del Vesuvio e pinoli; o la “Sottobosco”, con funghi di stagione, fior di latte, pancetta e stracciata di bufala in uscita. O ancora “La Carrettiera”, farcita con salsiccia del Sannio Sabatino Cillo, friarielli e provola affumicata. Non mancherà la tipica pizza nel Ruoto, in più varianti: un tripudio di sapori tipici e di stagione che stuzzicheranno il palato del pubblico.

L'accompagnamento musicale, sempre in perfetto stile partenopeo, sarà offerto dai "Toledo", tribute band del grande Pino Daniele.

Info e contatti:

“Festa della pizza verace” | Eccellenze Campane | Via Brin 69, Napoli

22 ottobre 2021 | ore 20.30

È gradita la prenotazione al tavolo:

081-203657

sala@eccellenzecampaneterradelbuono.it

