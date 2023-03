Festa del Papà con Willy Wonka e la Fabbrica di cioccolato a Villa Bruno

10 euro a persona, gratis per gli under 3 anni

Prezzo 10 euro a persona, gratis per gli under 3 anni

Una strabiliante Festa del Papà insieme al bizzarro Willy Wonka e i suoi aiutanti nella gustosa “Fabbrica di cioccolato”. Ancora un’avventura per le famiglie, sabato 18 e domenica 19 marzo, con lo show interattivo la «Fabbrica di cioccolato», che si terrà nel prestigioso sito delle Fonderie Righetti, nella Settecentesca Villa Bruno, in via Cavalli di Bronzo 22 a San Giorgio a Cremano. La «Fabbrica di cioccolato» è il nuovo evento scenico e interattivo che il format «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, sta per regalare al suo affezionato pubblico e a chi vorrà scoprirne gli effetti speciali.

Uno show-spettacolo coinvolgente e multisensoriale che vedrà il bizzarro Willy Wonka, il proprietario della fabbrica di cioccolato più grande del mondo, affiancato dai fedeli operai, gli indigeni di Umpa Lumpa, indire un concorso speciale per i partecipanti. Ha deciso di inserire in alcune delle sue tavolette di cioccolato, sparse in tutto il mondo, dei biglietti d’oro; i fortunati che troveranno questi ticket speciali nelle loro tavolette golose potranno trascorrere una giornata nella particolare fabbrica ammirandone le meraviglie e scoprendone i segreti. Così tutti i bambini che varcheranno la soglia di Villa Bruno riceveranno, all’ingresso, le monete magiche per acquistare il cioccolato ed aggiudicarsi i Golden Ticket. Da qui inizierà il viaggio emozionale e multisensoriale dove bimbi e familiari incontreranno Willy Wonka che racconterà delle sue stravaganti imprese.

Il viaggio interattivo, in cui i partecipanti passeranno da spettatori ad attori e protagonisti tra gli eroi della fabbrica di leccornie, offrirà tante sorprese e momenti golosi e indimenticabili. «Lo stravagante Willy Wonka- dicono gli organizzatori- coinvolgerà i bambini in un viaggio emozionale attraverso i cinque sensi. E questa non è la cosa più emozionante che accadrà. Stiamo, infatti, preparando altre sorprese ancora più straordinarie e fantastiche; sorprese misteriose e stupefacenti che incanteranno, delizieranno, incuriosiranno, sbalordiranno i nostri fantastici ospiti. Cose che neanche nei loro sogni più folli avrebbero potuto immaginare. Uno spettacolo, un’esperienza, un’emozione, ricca di musica, colpi di scena, risate e dolciumi».

Una performance che calza a pennello a San Giorgio a Cremano, Città dei bambini e delle bambine dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno, da tempo promuove iniziative in cui i piccoli possano appropriarsi dei loro spazi.

Appuntamenti:

Sabato 18 marzo e domenica 19 marzo 2023

Orario ingressi:

ore 10/11/12/13

ore 15/16/17/18

I piccoli possono completare l’esperienza in Fabbrica con il GustaTicket che permette di ritirare tante delizie come un pop-corn, caramelle tutti frutti, un Wonka Cola, un lecca lecca che mai si consuma, il magico ovetto dell’Oca Wonka.

Costo del biglietto 10 euro a persona, gratis per gli under 3 anni

Info e prenotazioni su madovevivonoicartoni.it