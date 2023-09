Festa Nazionale della Riscossa Popolare a Napoli

La Festa nazionale della Riscossa Popolare torna in collaborazione con l'Anpi nel capoluogo campano il 29 e 30 settembre a Villa Salvetti (San Giovanni a Teduccio e Barra) in occasione della celebrazione dell’80° anniversario delle Quattro giornate di Napoli.

Date storiche e simboliche per gli antifascisti di tutto il meridione e di tutto il paese. Date in cui le masse popolari italiane diedero vita alle prime eroiche battaglie per scacciare le truppe occupanti nazifasciste. Una liberazione di lotta e di popolo che si concluse ben prima dell'arrivo degli "alleati". Una liberazione che partì dalla zona est di Napoli, luogo in cui terremo la due giorni.

È per l'importanza di queste date che ai quattro giorni di luglio tenuti a Massa, in Toscana, la Festa nazionale della Riscossa Popolare si conclude con una due giorni a Napoli. Una due giorni fatta di tavoli tematici, dibattiti e grandi concerti. Una due giorni all'insegna dell'antifascismo, della celebrazione delle Quattro giornate di Napoli e soprattutto di cosa voglia dire essere antifascisti oggi e mobilitarsi per la cacciata del governo degli scimmiottatori del fascismo presieduto da Giorgia Meloni.

Lo abbiamo fatto allora, possiamo farlo ancora!

Il governo Meloni asservito alle forze che oggi occupano il paese, la Nato, l'UE, il Vaticano, i sionisti e le organizzazioni criminali, va cacciato assieme a tutti i suoi mandanti e burattinai. Tutti gli antifascisti, i sinceri democratici e i comunisti del paese devono organizzare le forze, fare fronte e innalzare la bandiera della nuova liberazione del paese. Organizzare la Resistenza!



IL PROGRAMMA DELLA FESTA



VENERDÌ 29 SETTEMBRE

ore 18:00 - DIBATTITO

LA RESISTENZA DI IERI E DI OGGI

Organizzarsi e mobilitarsi per una nuova liberazione nazionale!



ore 21:00 - CONCERTO

Effetti collaterali

99 POSSE

dj-set a cura de La Bancarella del Terrone



SABATO 30 SETTEMBRE

ore 18:00 - DIBATTITO

NON PIÙ UN PASSO INDIETRO

Stalin e la rinascita del movimento comunista



ore 21:00 - CONCERTO

Salotto canoro "al chiar di luna"

TONY TAMMARO

performance musicale a cura di Rolling Stop



Tutte le sere area food, bar e intrattenimento per tutte le età

Ingresso spettacoli a sottoscrizione consigliata