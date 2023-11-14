Grande festa di Natale in danza a Napoli
LUNEDI 18 DICEMBRE 2023, GRANDE FESTA DEL NATALE IN DANZA A NAPOLI, PRESSO LA TAVERNA SPETTACOLO VIC' STREET
CHRISTMAS SHOW CON DANZA ORIENTALE E DANZA POLINESIANA A CURA DELL'INSEGNANTE DALIA DEYA (FORMATRICE DI BALLERINE A LIVELLO NAZIONALE), ESIBIZIONE DEL CORO VIC' STREET GOSPEL DELLA COMPAGNIA ARTISTICA SPETTACOLO DEL'ASSOCIAZIONE HOPE, CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DELLO SHOWMAN CIRO GARGIULO
IN PIU' TROVERAI DELLE GRAZIOSE BANCARELLE NATALIZIE PER FARE DONI NATALIZI MOLTO PARTICOLARI.
APERICENA SPETTACOLO + MERCATINI DI NATALE
EVENTO ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA
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TAGLIERE DELLE DELIZIE NATALIZIE NAPOLETANE + CALICE DI VINO E SPETTACOLO € 20,00
(2 euro coperto e sevizio)
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