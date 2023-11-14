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Martedì, 14 Novembre 2023
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Eventi / Cibo e Vino

Grande festa di Natale in danza a Napoli

Dove ASSOCIAZIONE HOPE

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 18/12/2023 al 18/12/2023 19:45
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it Tema Natale
Rosalia

LUNEDI 18 DICEMBRE 2023, GRANDE FESTA DEL NATALE IN DANZA A NAPOLI, PRESSO LA TAVERNA SPETTACOLO VIC' STREET

CHRISTMAS SHOW CON DANZA ORIENTALE E DANZA POLINESIANA A CURA DELL'INSEGNANTE DALIA DEYA (FORMATRICE DI BALLERINE A LIVELLO NAZIONALE), ESIBIZIONE DEL CORO VIC' STREET GOSPEL DELLA COMPAGNIA ARTISTICA SPETTACOLO DEL'ASSOCIAZIONE HOPE, CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DELLO SHOWMAN CIRO GARGIULO

IN PIU' TROVERAI DELLE GRAZIOSE BANCARELLE NATALIZIE PER FARE DONI NATALIZI MOLTO PARTICOLARI.

APERICENA SPETTACOLO + MERCATINI DI NATALE
EVENTO ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA
INFO .: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.:3387981020

MENU + SPETTACOLO
TAGLIERE DELLE DELIZIE NATALIZIE NAPOLETANE + CALICE DI VINO E SPETTACOLO € 20,00
(2 euro coperto e sevizio)



NB.: L'EVENTO SI TERRA' A NUMERO CHIUSO E SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Gallery

A proposito di Eventi

Love Museum, arriva a Napoli la straordinaria mostra immersiva

  • dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024
  • Palazzo Fondi

"Michele Iodice: Aphrodisia": 50 opere tra erotismo e bellezza dialogano con i capolavori del MANN

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  • PAN | Palazzo delle Arti di Napoli

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