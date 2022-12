Al The Wall arriva "Stolen Christmas": special guests Steve Bug, Antonio Pica e Shlomi Aber

C'è grande attesa per la festa di Natale più coinvolgente della città. L'appuntamento è fissato per il 25 dicembre 2022 a partire dalle ore 22. Scenario del mega evento sarà il club "The Wall" al Centro Direzionale. Tanti gli ospiti che si alterneranno in consolle: la stella tedesca Steve Bug, l'israeliano Shlomi Aber e il talento partenopeo Antonio Pica.

Ma non è finita. A far "tremare" le mura del noto club napoletano ci penseranno anche un'ampia squadra di dj "made in Campania": Cristian Fascelli, dApuleo, Diego Cardarelli, Godzi, Jesooria, Lorenzo Ambrosino, Maria Siciliano e Plumae.

L'evento porta la firma di Maurizio Luise - fondatore degli Angels of Love - e di Diego Carannante (i due insieme hanno dato vita al marchio Armony). Con loro anche Giorgio Ragone (storico fondatore del The Wall) e Vittorio Natale con il marchio Waky. Infine, all'organizzazione del party partecipano anche Vincenzo Femia e Vincenzo Soria di Henge: neo gruppo napoletano che propone serate techno.