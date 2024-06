Festa della Musica 2024: gli eventi promossi dal Comune di Napoli

Anche quest’anno, il Comune di Napoli partecipa alla Festa della Musica, che per la sua 30esima edizione celebra le bande musicali con il tema “La prima orchestra siamo noi”. Promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dal Ministero della Cultura e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, la manifestazione si svolgerà il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, proponendo centinaia di concerti in tutta Italia, che vedranno protagonisti cantanti e artisti professionisti, amatori e appassionati.

Il programma promosso e finanziato dal Comune di Napoli prevede due giornate di festa nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”: il 20 e il 21 giugno.

Programma giovedì 20 giugno

Per giovedì 20 giugno l’Amministrazione propone un incontro dal titolo “Stati generali delle orchestre giovanili della città di Napoli”, a cui sono invitate a partecipare le orchestre giovanili della città, per un momento di condivisione e confronto aperto sulle potenzialità della musica come strumento di aggregazione e creazione di comunità. Per l’Amministrazione sarà presente Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l'industria musicale e l'audiovisivo. L’appuntamento è in programma alle ore 10.30 presso Palazzo Cavalcanti – Casa della Cultura del Comune di Napoli e sede dell’Ufficio Musica, in via Toledo 348, primo piano.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione tramite Eventbrite (clicca qui)

Programma venerdì 21 giugno

Venerdì 21 giugno la musica risuonerà in città: artisti affermati, giovani talenti e semplici appassionati avranno l’occasione di esibirsi su 11 postazioni disseminate tra le vie e le piazze della Napoli policentrica: da Piazza Nazionale al belvedere del Monte Echia, dalle scale di via Filangieri a Piazza del Gesù e Piazza Sanità, solo per citarne alcune. Grazie alla collaborazione con ANM, inoltre, un percorso melodico metterà in ideale collegamento tre stazioni della Linea 1 della metropolitana: da Piscinola-Scampia a Municipio, passando per Vanvitelli.

Fasce orarie per ogni location in cui sono previste esibizioni:

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00: Piazza Municipio, Piazza Nazionale, scale di via Filangieri, Piazza del Gesù, via Scarlatti, Monte Echia, Rotonda Diaz e le stazioni della linea 1 della metropolitana ANM (Piscinola-Scampia, Vanvitelli, Municipio)

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Piazza Sanità