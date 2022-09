A Napoli la Festa della Beata Vergine Maria che scioglie i nodi

La Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini, nel centro storico di Napoli, considerata punto di riferimento nazionale per la devozione alla Beata Vergine Maria che scioglie i nodi, celebra per la prima volta, in modo solenne, la festa in suo onore. Lo farà con la Solenne Novena, che avrà inizio lunedì 19 settembre, nella solennità del Patrono di Napoli San Gennaro, e terminerà, dopo nove giorni, martedì 27 settembre.

Ogni sera alle 18,30 è prevista la recita del Santo Rosario, seguito dalla celebrazione eucaristica. Ma la vera novità e rappresentata dalla processione per le strade del centro storico di Napoli della venerata immagine di Maria che scioglie i nodi l’ultimo giorno della novena, il 27 settembre, nelle ore serali.

Accompagnata dalle congreghe ed associazioni religiose e dai numerosissimi devoti sparsi ovunque, il venerato simulacro percorrerà anche una parte di via Toledo, l’arteria principale della città, la strada dello shopping che conduce in piazza del Plebiscito. Mercoledì

28 settembre è il giorno della festa, nel quale si ricorda il primo “nodo” sciolto per intercessione della Vergine Maria e la preghiera di padre Jacob Rem ai coniugi Wolfgang Langenmantel e Sophia Rentz, sposi che attraversavano una profonda crisi matrimoniale: era il 28 settembre 1615.

Durante il giorno della festa sarà celebrata la messa alle 8,00 alle 12,00 e alle 19,00. Quest’ultima messa sarà trasmessa in diretta nazionale sull’emittente della CEI TV2000. Un evento che segna l’attenzione dell’emittente cattolica verso la devozione a Maria che scioglie i nodi, così come praticata nella chiesa napoletana.

FOTO dalla pagina Facebook "Maria che scioglie i nodi - Parrocchia Incoronatella Pietà dei Turchini"