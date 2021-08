Indirizzo non disponibile

Torna la Festa delle Lanterne dei desideri: Magie nel Bosco delle fate al Lago d’Averno. L'appuntamento, promosso dall'Associazione Itinerari Storici Alchemici Napoli, è per sabato 4 e domenica 5 settembre, poi ancora in occasione dell'equinozio d'autunno, domenica 19 settembre sempre alle ore 20.

"Un tour unico - spiegano gli organizzatori -, nelle magiche notti estive popolate di Storie di Fate e Streghe al Lago d'Averno, uno dei luoghi più misteriosi della nostra terra. Una passeggiata che consentirà di immergerci in un’esperienza magica tra i racconti di miti e dei riti che le janare compivano intorno ai laghi". Lungo le sponde raccoglieremo le erbe magiche e quelle sacre conosceremo il loro utilizzo magico e curativo così come da tradizione, vi spiegheremo come realizzare sacchetti oli e unguenti. Mentre costeggeremo la sponda destra dell’Averno racconteremo la storia del luogo e dei riti scongiuri e usanze che i guaritori e i contadini compivano nelle notti estive!"

"Giunti al Bosco delle "Fate" - spiega ancora l'Associazione - intorno ai cerchi fatati troveremo nella notte le lanterne dei desideri colorate (DECORATIVE NON VOLANO) attaccate agli alberi.

La leggenda narra che la Dea della Luna realizzi nelle notti estive i desideri degli uomini: i partecipanti riceveranno il foglietto "delle stelle" su cui scrivere un desiderio e lo appenderanno alla lanterna scelta tra gli alberi.

Poi in attesa che la Luna esaudisca il nostro desiderio scioglieremo il piombo. La tradizione narra che si può porre una domanda al futuro e la forma che assumerà il piombo sarà la risposta alla domanda. I partecipanti se vorranno riceveranno dall’esperto astrologo una lettura del loro tema astrologico. Poi si tornerà verso l’uscita con il nostro biglietto e la forma di piombo certi che verrà esaudito".

INFO E PRENOTAZIONI

- Contatti e informazioni: evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al 320 687 5887

- Appuntamento davanti al Ristorante Caronte (estraneo all'iniziativa) sul lago d’Averno (Pozzuoli)

- Prezzo biglietto: Visita storica esoterica (con possibilità della lettura del quadro astrologico) 10 euro