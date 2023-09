Festa Internazionale del Caffè, al Gambrinus "Barista per un giorno"

In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, promossa dall’Italian Coffee Organization, domenica 1° ottobre il Gran Caffè Gambrinus promuove l'iniziativa “Barista per un giorno”. Inotre, la “Comunità del Rito del Caffè Espresso italiano” promuove una raccolta fondi per Telethon.

Il caffè è cultura ma anche solidarietà e domenica 1° ottobre lo sarà ancor di più. Al Gran Caffè Gambrinus - spiegano gli organizzatori - in occasione della Giornata Internazionale del Caffè promossa dall’I.C.O. (International Coffee Organization) fervono i preparativi per celebrare la ricorrenza.

L’INIZIATIVA

Dalle ore 10.30 alle ore 18.30 chiunque potrà cimentarsi nella preparazione del caffè con una macchina professionale a leva ascoltando i consigli dei professionisti nell’ambito dell’iniziativa “Barista per un giorno”.

Non occorre prenotazione: basterà recarsi al Gambrinus (piazza Trieste e Trento, Napoli) il 1° ottobre, aspettare il proprio turno e provare così l’emozione di prepararsi un buon espresso adoperando una macchina professionale.

TELETHON

La “Comunità del Rito del Caffè Espresso italiano”, prendendo spunto dall’usanza tutta napoletana del “caffè sospeso”, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè ha organizzato una raccolta fondi destinata a supportare i progetti della Fondazione Telethon. In pratica le donazioni avverranno attraverso un apposito Qrcode disponibile sulle locandine della Giornata Internazionale del Caffè.

LA CANDIDATURA UNESCO

E sempre sulle apposite locandine - diffuse sull’intero territorio nazionale ed esposte nei locali che aderiscono all’iniziativa - è possibile sostenere la candidatura del “Caffè Espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle Comunità Emblematiche da Venezia a Napoli” come patrimonio immateriale dell’Unesco.