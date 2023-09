Festa dell'indipendenza brasiliana con il Live Music di Robertinho Bastos al Kestè

Il 7 Settembre, al Kestè, una grande festa con Musica Brasiliana per festeggiare l'indipendenza del Brasile ottenuta nel1822, giorno in cui avvenne il fatto noto come il Grito do Ipiranga, sulla riva del torrente Ipiranga nell'attuale città di San Paolo.



In programma il live di Robertinho Bastos con Aerlen Azvedo e Enzo Pinelli

E' possibile riservare un tavolo contattando il numero 366 5058831