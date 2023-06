Festa della Riscossa Popolare 2023

Torna a Napoli la Festa della Riscossa Popolare - Campania, una due giorni di confronto, musica e sana socialità.

Il 30 giugno e 1 luglio a Scampia (Napoli) si terrà la Festa della Riscossa Popolare campana, una festa politica e popolare che vede il suo aspetto fondante nella costruzione del protagonismo popolare.

"La Festa della Riscossa Popolare è organizzata da associazioni, comitati e organismi di base e per questo è un laboratorio collettivo di partecipazione, protagonismo e mobilitazione delle masse popolari una scuola in cui si sperimentato principi, modi e forme dell’autorganizzazione popolare. Ma è anche una Festa di sana aggregazione popolare, culturale e ricreativa.

Anche quest’anno vogliamo costruire questo progetto in città e con esso contribuire alla costruzione della società del valore collettivo, una società per le masse popolari e delle masse popolari in cui il protagonismo e l’organizzazione popolare sono condizioni fondamentali del suo funzionamento e del suo sviluppo.

Quest’anno la Festa porrà al centro il tema della mobilitazione, protagonismo, e coordinamento delle organizzazioni operaie e popolari che lottano sui nostri territori: dal coordinamenti per la sanità pubblica, a quelli che lottano contro lo smantellamento delle aziende e dell'apparato produttivo del paese; coordinamenti in difesa del RdC, dell'acqua pubblica e delle parti progressiste della Costituzione; coordinamenti e comitati contro la Guerra, e molti altri ...

E’ questo il processo di riscossa popolare che promuoviamo qui e ora insieme a decine di associazioni, collettivi e organizzazioni del territorio che con noi ne sono protagonisti"



Il programma della Festa della Riscossa Popolare - Campania Edizione 2023



- Venerdì 30 giugno -

ore 19.00 - *DIBATTITO*

Pace, Pane e Libertà

Basta fame, rincari e arsenali. Lottare uniti per salari, lavoro e ospedali!



ore 21.00 - *SPETTACOLI*

- Valeria Lista - cantautrice

- Spettacolo Teatrale "Wall of Dolls"

Qui ed Ora - Compagnia Teatrale

regia di Ida Lauropoli

- Special Guest - Bancarella Del Terrone (Dj-set trash)



- Sabato 1 luglio -

ore 19.00 - DIBATTITO

Ripudia la guerra!

Per un fronte unico contro la guerra della Nato



ore 21.00 - SPETTACOLI

- Salotto canoro "Al Chiar di Luna"

- @BalFalk - Danza Popolare

- Madonna de Rose (musica popolare)