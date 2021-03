Festa della Donna, Malafèmmena Tour: storie di Eroine, Amanti e Regine nel cuore di Napoli

L’associazione De Rebus Neapolis in occasione della Festa della Donna propone una edizione speciale del “Malafèmmena Tour” un evento speciale per le donne nell'unico giorno a loro dedicato.

DOMENICA 7 MARZO 2021

ALLE ORE 17:30

Attraverso il tour “Malafèmmena” Conoscerete la città da un altro punto di vista, in questo tour dedicato alle Donne più temute di Napoli. Bellissime, determinate, libere, colte, innamorate, geniali, coraggiose, ma talvolta anche PERICOLOSE! Le faremo rivivere, ricordando la presenza di tutte coloro che hanno vissuto e sono state artefici e vittime di delitti, maledizioni e incantesimi contribuendo a fare la storia e cambiare le sorti della città. Ci porteremo nei luoghi legati ad esse, svelandovi come furono decise a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di realizzare i loro scopi, per interesse, per vendetta, per potere e per ribellione. Il denominatore comune per tutte queste donne, nel bene o nel male, può essere ricondotto ad una sola parola: passione!

Itinerario:

I. Donne di Napoli

II. La bella rivoluzionaria

III.La mangia uomini

IV. Maria: il coraggio della passione

V. La maliarda e il Re

VI. Giulia l’eretica

VII. Fiammetta la donna nascosta nel 5

VIII. Le Novizie e la Badessa

IX. La Contessa e la maledizione

X. Le tre nobildonne dannate per amore

UNICA DATA:

DOMENICA 7 MARZO

Appuntamento ore 17:15

>Inizio Tour ore 17:30

Luogo d'appuntamento:

Piazza del Gesù Nuovo (vicino l’obelisco)

COSTI TOUR:

-Intero € 12 donne

-Intero € 15 uomini

-Ridotto € 10 (7- 13anni)

IL TICKET COMPRENDE:

Percorso Guidato con guida esperta all’aperto nel centro storico di Napoli.

Il tour dura 2.30 ore, con punto d'incontro: >>Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/malafemmena-tour



PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

-Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 : 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Sms: 3511258465

•EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

•Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/malafemmena-tour



OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.