Festa del mare a Sorrento: danza, musica, spettacolo e cultura ambientale

Una serata tra danza, musica, spettacolo e cultura ambientale, quella in programma per venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 19.30, presso la villa comunale di Sorrento.

Promossa dal Comune di Sorrento, l'iniziativa coinvolge, a titolo gratuito, talenti artistici presenti sul territorio e disponibili all’iniziativa, quali scuole di danza, gruppi teatrali, cantanti, poeti e cittadini che hanno dedicato la propria vita al mare e mira a celebrare questa importante risorsa naturale, strumento di civiltà, di integrazione tra i popoli e di crescita culturale ed economica.

"La nostra città è da sempre meta ambita e prescelta da turisti e visitatori italiani e stranieri, per i suoi monumenti e delle sue risorse ambientali, che ne fanno uno dei posti più belli al mondo - spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco - E tra queste vi è l’azzurro e profondo mare che lambisce le sue coste. Consapevoli dell’importanza del mare quale risorsa strategica, abbiamo promosso numerose iniziative come amministrazione comunale, per valorizzare il mare come ponte tra vecchie nuove generazioni, e veicolo di pace e prosperità per il sistema turistico locale”.

In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato a domenica 18 settembre, sempre alla stessa ora.