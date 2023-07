La festa dei fiori: gran ballo di una notte di mezza estate nel giardino del Museo della Moda

25 euro (ricavato devoluto in beneficenza)

Un evento speciale dal sapore un po’ magico: è la Festa dei fiori: Gran ballo di una notte di mezza estate, che si terrà mercoledì 12 luglio alle 20.00 presso il Museo della Moda di Napoli - in Piazzetta Mondragone n.18, e che rientra nell’ambito del nuovo corso del museo, aperto alla contaminazione dei linguaggi, individuato dalla Presidente Avvocato Maria d’Elia.

La serata è organizzata dall’associazione onlus Progetto Pallonetto, a cura della Presidente Donatella Dentice. Nella magica cornice del giardino del museo, immersi nel profumo di fiori e alberi, i partecipanti, cui è richiesto un dress code con un tocco floreale, danzeranno sulle note della musica dal vivo.

L’evento - che vedrà l’intervento di Guglielmina Bruni, private banker Fineco, via Filangieri, che parlerà della moda in finanza e dei percorsi di valore in chiave sostenibile - si concluderà con un buffet.

La quota di partecipazione di 25 euro sarà devoluta in beneficenza.