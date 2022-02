Carnevale in maschera alla Tenuta Astroni con musica e Brasilian Show

Domenica 27 febbraio, Carnevale alla Tenuta Astroni con una delle feste più colorate e accattivanti dell'anno.



Una festa in maschera in cui verrà premiata la migliore maschera della serata.



Orario di inizio 20:30



Animazione per Adulti



D.j. Andrea Vocaturo (musica Carnivale Revival)



Spettacolo Brasiliano "Brasilian Show"



Si esibiranno una coppia di brasiliani portando in scena divertimento ed allegria , momenti musicali coinvolgeranno direttamente il pubblico presente in sala.



Menù adulto self service € 25,00 p.p.



Fritto Misto all'Italiana

Lasagna al Forno

Chiacchiere e Sanguinaccio

Una Bevanda da 33cl ( Coca-Cola, Fanta, Vino Biano o Rosso, Acqua Minerale)



Menù bambino self service € 15,00 p.p.

Zeppoline e Patatine Fritte

Trancio di Pizza al Pomodoro

Una Bevanda da 33 cl ( Coca-Cola, Fanta, Acqua Minerale )



Si invita, il pubblico a partecipare in maschera o con un accessorio di carnevale (una maschera, una parrucca...).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

081-7266156 / 331-3104964





Gallery

E' OBBLIGATORIO ACCEDERE CON SUPER GREEN PASS (VACCINO).