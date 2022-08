Ferragosto nelle viscere di Napoli, dal Museo dell'acqua al teschio con le orecchie

Che ne dite di trascorrere il Ferragosto al fresco? Approfittiamone per visitare la Napoli parallela, quella che si trova sottoterra.

Appuntamento nel cuore del centro di Napoli, all'esterno della Chiesa della Pietrasanta. Scopriamo perché si chiama così, e cosa raffigurano i marmi di epoca romana sul campanile. Ci addentriamo, poi, nella Napoli sotterranea, quaranta metri sottoterra, per scoprire le cisterne dell'acquedotto romano, che furono riutilizzate come rifugi antiaerei nel dopoguerra.

Il percorso all'interno del Museo dell'acqua è arricchito anche da una collezione di materiali vulcanici e di opere contemporanee.

Risaliremo comodamente in ascensore, e proseguiremo in direzione della chiesa di Santa Luciella, più nota come quella del "teschio con le orecchie". Avete mai sentito parlare del culto delle capuzzelle, a Napoli?

Nei sotterranei di questa chiesa sono conservati diversi teschi, ma uno in particolare, grazie alle sue "orecchie" veniva considerato il più adatto ad ascoltare le preghiere dei napoletani.

Volete saperne di più? Non esitate a prenotare questo tour, alla scoperta dei misteri e delle leggende partenopee.



Durata del tour: due ore e mezza

Costo del tour: 25 euro a persona (biglietto di ingresso al Museo dell'acqua e alla chiesa di Santa Luciella inclusi).

ragazzi da 8 a 15 anni: 20 euro a persona, biglietti di ingresso inclusi.

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

Si consiglia l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi.

Appuntamento all'esterno della Chiesa di Santa Maria della Pietrasanta

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania