Ferragosto d'arte a Napoli, musei aperti in città: info e orari

Sarà un Ferragosto d'arte a Napoli e in Campania. Lunedì 15 agosto, infatti, i musei e luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Campania saranno regolarmente aperti al pubblico.

Inoltre molti dei musei e siti che ordinariamente restano chiusi di lunedì effettueranno un’apertura straordinaria per consentire la visita in occasione del Ferragosto, recuperando in altro giorno il riposo settimanale.

Ecco le aperture dei principali musei e parchi di Napoli, con i relativi orari:

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli - Via Tito Angelini, 20/A

Castello: ore 8.30? 19.30 - ultimo ingresso 18.30. Museo 9.30-17.00

Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito, 1

Ore 9 - 20 - la biglietteria chiude alle 19.00. (Cappella Reale e retrostanze: 12.30-16.30)

Cortili e giardino romantico 9.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.00

Museo e Real Bosco di Capodimonte - via miano 2

Museo: 8-30-19.30 (primo piano) e 10-17.30 (secondo piano e sala Causa con la mostra su Battistello Caracciolo).

Porte Real Bosco:

Porta Piccola: apertura ore 7,00 e chiusura ore 22,00 (solo per tutto il mese di agosto 2022)

Porta Grande: apertura ore 7,00 e chiusura ore 22,00 (solo per tutto il mese di agosto 2022)

Porta Miano - Porta Caccetta - Porta di Mezzo: apertura ore 7,00 e chiusura ore 19,30

Certosa e Museo di San Martino - Largo S. Martino, 5

8.30-19.00, ultimo ingresso ore 18.00

Museo Duca di Martina e Villa Floridiana - Via Domenico Cimarosa, 77

Parco 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30)

Museo 9.30-17.00 (ultimo ingresso 16.00)

Parco e Tomba di Virgilio - Salita della Grotta, 20

8.45-14.45 (ultimo ingresso 14.15)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés - Riviera di Chiaia, 200

9.30-17.00 (ultimo ingresso 16.00)

Museo Archeologico Nazionale - piazza Museo 18/19

ore 9 -19.30

Le operazioni di chiusura iniziano alle 19.00

Museo MADRE - Via Luigi Settembrini, 79

Sabato ore 10 - 19.30. La biglietteria chiude un'ora prima

Cappella Sansevero - Via Francesco de Sanctis, 19/21

9.00 – 19.00 - Ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura