“Ferragosto con Caravaggio” al Pio Monte della Misericordia

€ 6,00 + € 1,50 di prevendita (biglietti in vendita solo on line)

Prezzo € 6,00 + € 1,50 di prevendita (biglietti in vendita solo on line)

Nella giornata del 15 di agosto, per il quattordicesimo anno consecutivo, il complesso museale del Pio Monte della Misericordia propone l’iniziativa “Ferragosto con Caravaggio”.

Una visita guidata speciale, a cura di Maurizio Burale, che consentirà di ammirare il capolavoro di Caravaggio “Le Sette Opere della Misericordia” e condurrà i visitatori alla scoperta della storia plurisecolare dell’Ente, che ancora oggi rivolge la propria principale attività all’assistenza e alla beneficenza.

Per partecipare all'iniziativa biglietti in vendita solo on line su www.piomontedellamisericordia.it (sulla Home Page del sito / tasto acquisto, prezzo biglietto: € 6,00 + € 1,50 di prevendita - posti limitati). La visita inizierà alle ore 11 e avrà la durata di circa 1 ora.

Il 15 agosto il complesso museale del Pio Monte della Misericordia resta comunque aperto al pubblico dalle 9.00 alle 14.30, ultimo ingresso ore 14.00.