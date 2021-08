Ferragosto a Palazzo Reale, tra le sale dell'Appartamento Storico e la terrazza panoramica del Giardino Pensile

Anche nel weekend di Ferragosto Palazzo Reale è aperto al pubblico nei consueti orari, dalle 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.00.

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid e con ingressi contingentati, è possibile ammirare le sontuose sale dell'???????????? ??????? e visitare anche la terrazza panoramica del ???????? ??????? nei seguenti orari:

- visite guidate: sabato ore 17.00 e 17.45 - domenica ore 11.00, 11.45 e 12.30;

- accesso senza guida: da lunedì a sabato (eccetto il mercoledì) ore 13.00 e 15.15 - domenica alle 15.15.

La prenotazione per la visita al museo non è obbligatoria e il biglietto è acquistabile online sul sito di Coopculture per evitare assembramenti alla cassa (senza costi aggiuntivi di prevendita), ma è comunque possibile acquistare il titolo d'ingresso anche in sede presso il punto biglietteria.

Per il Giardino Pensile è obbligatoria la prenotazione per le visite negli orari indicati. Ai visitatori che non hanno prenotato ?? ???? sarà garantita la partecipazione alle visite al Giardino Pensile solo previa verifica in biglietteria dei posti disponibili e fino ad esaurimento degli stessi.

L’ingresso al museo, come in tutti i luoghi della cultura, è consentito previa esibizione del Green Pass che comprovi l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale, così come stabilito dalla normativa in vigore dal 6 agosto 2021.

In alternativa al Green pass, sarà necessario esibire il certificato che attesti la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o il risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido con al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore). Tali disposizioni non verranno applicate ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Tutti i visitatori, anche sforniti di Green Pass, possono visitare liberamente il Giardino Romantico e l'installazione “Almost Home - The Rosa Parks House Project” dell’artista Ryan Mendoza, esposta nel Cortile d'Onore (prorogata fino al 31 ottobre 2021).

