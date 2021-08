LEGAMI - Mare, Terra e Cielo: il Ferragosto montese tra fede e tradizione

Dal 14 al 16 agosto Ferragosto in sicurezza a Monte di Procida,

"La ripresa della diffusione del contagio da Covid-19 - si legge in una nota - impone anche per una festività così significativa per la nostra comunità, come il Ferragosto montese, la riduzione al minimo dei rischi per la salute dei cittadini.

È in quest'ottica che il Comune di Monte di Procida ha organizzato le celebrazioni del santo patrono limitandosi ad un doveroso ma sobrio allestimento di festa con luminarie artistiche, senza prevedere eventi che possano stimolare aggregazioni che rischiano di rivelarsi controproducenti sotto il profilo della prevenzione: l'isola pedonale nel centro cittadino e nelle strade adiacenti sarà attiva nei soli giorni 14, 15 e 16 agosto nelle ore serali proprio per agevolare il passeggio in sicurezza e senza favorire assembramenti pericolosi.

L'unica eccezione è l'omaggio che il prestigioso complesso bandistico della U.S. Naval Forces Europe and Africa/Allied Forces Band ha voluto offrire a Monte di Procida nel segno del profondo legame che unisce la nostra comunità con quella che vive negli Stati Uniti.

Sarà tuttavia un evento ad accesso contingentato (150 posti a sedere), con prenotazione e previa esibizione di Certificazione Verde - Green Pass con utilizzo della mascherina: si svolgerà domenica 15 agosto, in piazza XXVII Gennaio dalle ore 21:30.

Per effettuare la prenotazione si può utilizzare una delle seguenti modalità:

1) Telefonando al numero 3533457450 da domani 12 agosto a sabato 14 agosto dalle ore 9:00 alle ore 12:00

2) Oppure compilando il modulo di prenotazione online al seguente indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sNiRhiwaFbhUYpxpg3kEL5hd7vVDYKfYCpuzYr6tzHLuYw/viewform

La polizia municipale, le forze dell'ordine e la protezione civile saranno impegnati a garantire il rispetto delle norme anti-covid ma è soprattutto alla cittadinanza e agli operatori commerciali che rinnoviamo l'appello al senso di responsabilità ed alla prudenza per fare in modo che la festa dell'Assunta, la nostra festa, sia un momento di consolidamento delle nostre radici, della nostra storia, della nostra cultura e non fonte di preoccupazione ulteriore in questa infinita emergenza pandemica.

Ovviamente, l’Amministrazione comunale si riserva di adottare ogni misura necessaria in base all’evoluzione degli eventi".