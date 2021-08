Ferragosto in Kayak: tour al tramonto a Posillipo

Prezzo non disponibile

Circondati da uno dei scenari naturali più belli del mondo, l’associazione Vivere Napoli organizza uno speciale Ferragosto con un’uscita in kayak al tramonto per la costa di Posillipo, dal molo antistante Giuseppone a Mare in direzione di Palazzo Donn’Anna.

Durante il percorso si potranno ammirare ville ricche di storia e leggende misteriose, custodi di segreti tramandati di secolo in secolo, da Villa Volpicelli alla Villa del Barone di Karnapp a Villa Lauro a Villa Rocca Romana, tutte costruite sulla Collina di Posillipo, dove i greci, fondata Partenope, si recavano per ricercare, grazie ai meravigliosi panorami, una tregua dai dolori della vita.

In dotazione agli ospiti: canoa, pagaie, giubbotto salvagente e borsa impermeabile per gli oggetti personali.

In caso di alta marea o condizioni climatiche avverse il percorso potrebbe subire variazioni o cancellazione.

Il tour è in programma sia il 14 che il 15 agosto.

Kayak con braciata - 14 agosto

Se ammirare la città dal mare pagaiando lentamente è un'esperienza unica e regala una piacevole sensazione di libertà, sostare sulla spiaggetta di Villa Lauro in attesa di un panino alla brace da gustare in mezzo al mare è assolutamente da provare.

La braciata prevede:

2 bicchieri di vino

stuzzichini vari

un panino con salsiccia alla brace, scamorza e melanzane arrostite o panino vegetariano (solo scamorza e melenzane arrostite)

Dettagli:

Tour guidato + aperitivo + braciata

Orario: partenza ore 18

Durata: 2 ore e mezza circa

Appuntamento: Appuntamento 20 minuti prima da Giuseppone a Mare da Nautica Cafarelli - Via Ferdinando Russo (NA)

Costo: 32 euro a persona (€ 17 di prevendita + € 15 in loco per il noleggio Kayak da Nautica Cafarelli)

Kayak con aperitivo - 15 agosto

Il tour in kayak il 15 agosto sarà come una emozionante e suggestiva passeggiata in mare lungo la costa di Posillipo con aperitivo di stuzzicherie varie e vino.

Dettagli

Tour guidato + aperitivo

Orario: partenza ore 18

Durata: 2 ore e mezza circa

Appuntamento: Appuntamento 20 minuti prima da Giuseppone a Mare da Nautica Cafarelli - Via Ferdinando Russo (NA)

Costo: 25 euro a persona (€ 10 di prevendita + € 15 in loco per il noleggio Kayak da Nautica Cafarelli)

In dotazione agli ospiti: canoa, pagaie, giubbotto salvagente e borsa impermeabile per gli oggetti personali.

Abbigliamento: è consigliabile indossare il costume, o portare un eventuale ricambio, la struttura è dotata di spogliatoi, un telo mare.

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria su viverenapoli.com

Telefono: 334 11 19 819

Email: prenotazioni@viverenapoli.com

