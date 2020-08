Nel Blu dipinto di Blu: Ferragosto con musica e cena di gala all'Hotel Villa Blu Capri

E' ormai un punto di riferimento trendy il piano bar del venerdì e sabato sera all'Hotel Villa Blu Capri ad Anacapri, il cinque stelle di S&S Group della famiglia Spinelli, a giudicare dalle prime serate, con il passeggio della via Giuseppe Orlandi, incuriosito e attratto dalle note accattivanti della musica d'estate.

Una combinazione eccellente per godere degli ottimi drink e della ristorazione del bistrot dell'hotel o della zona divanetti adiacente l'ingresso dove ammirare il passeggio ascoltando la migliore musica con le performance del sassofonista Marco Ruggiero o della elecric violinista Daniela Rocchi. Virtuosi ed eclettici, che suonano rispettivamente jazz standard per poi passare a pezzi evergreen o a cover internazionali di sicura attrattiva, al sax per Marco Ruggiero, una gioia e sonorità da non poter perdere, frutto del talento del giovane musicista. Ma di altrettanto fascino è Daniela Rocchi che riesce con il suo violino elettronico a far godere dalle cover italiane e internazionali alla classica musica napoletana alle colonne sonore, con un vero piacere melodioso e al contempo carico di adrenalina ed euforia. Il tutto sulla strada principale di Anacapri, la vera anima dell'isola.

Venerdì 14 e sabato 15 agosto i prossimi appuntamenti con il piano bar, anche se per ferragosto la musica si trasferirà nella zona piscina dell'hotel per una serata magica, la cena di gala "Nel blu dipinto di blu", un modo elegante e conviviale per trascorrere il 15 agosto con il menu Amouse Bouche dello chef resident del ristorante gourmet Capriccio, Simone Mancini, tra piatti di pesce e pura composizione artistica tutta da scoprire. Info e prenotazioni al numero 081.8373924.