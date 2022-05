CarmeloBruna in "Fermati un istante"

Quadri musicali in costume, duetti, macchiette, balli, canzoni famose del patrimonio culturale napoletano.

Fermiamoci anche un solo istante, alziamo la testa bassa, e guardiamoci intorno c'è tutta una umanità.

È importante fermarsi e godersi l'istante, perché viviamo d'istanti.

Riprendiamoci il gusto per l'unicità e la magia che può restituirci allegria, serenità e spensieratezza con immagini, suoni e melodie per poter rappresentare una linea di fuga dalla quotidianità.



Il nuovo ed emozionante spettacolo del duo CarmeloBruna, coadiuvato nell'occasione dalla maestria del M° Raffaele Marzano, dai ballerini di Tango Mariateresa di Lorenzo e Mimmo di Paola e dalla fine dicitrice e costumista Annamaria Cecere andrà in scena nella meravigliosa cornice del teatro "In Arte Vesuvio" situato sul lungomare più bello del mondo.



Prenotazione obbligatoria

3343013800, 3392012642, 3319750429



Contributo: 12.00€