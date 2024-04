Fearers, alla Feltrinelli Express di Napoli arriva lo scrittore Nicola De Falco

Sabato 13 aprile alle ore 18.00 presso La Feltrinelli di Napoli Stazione si terrà la presentazione del libro “Fearers” (Altromondo Editore) dell’esordiente scrittore partenopeo Nicola De Falco



“Fearers” parla di Jackson “Tax” Growth, un ragazzo di tredici anni che viene ammesso in una prestigiosa scuola elitaria che ogni anno raccoglie i ragazzi più dotati della loro generazione. Un giorno Jax scopre accidentalmente di possedere dei poteri sovrannaturali mai mostrati prima, e con lui altri dodici studenti del primo anno scoprono di avere questo dono. Così decidono di fondare la “Sezione E” un club privato in cui possono allenarsi e perfezionarsi nell’utilizzo dei loro poteri; tutto procede per il meglio, tra la nascita di profonde amicizie e nuovi amori, ma sopra di loro aleggia una presenza oscura. E’ un libro fantasy che parla di paure e di come affrontarle grazie ai rapporti umani.

A dialogare con Nicola, alla sua prima opera letteraria, ci saranno il fondatore dell’agenzia GMPhotoagency Giacomo Ambrosino e la bookstagrammer Claudia Travino (in arte Romy) i quali porteranno i presenti a viaggiare in un mondo dove aleggia oscurità attraverso le paure e la luce dovuta all’affrontarle insieme alle persone care.

L’evento sarà un’opportunità interessante per incontrare l’autore, e parlare di questa sua nuova avventura letteraria.

"Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questo evento imperdibile, in cui cultura, passione e conoscenza si fondono per offrire un’esperienza indimenticabile".



DESCRIZIONE LIBRO



NOTE SULLO SCRITTORE



Nicola De Falco nasce nel 1993 a Nola (NA), città dove vive tutt’ora. Da sempre votato alla creatività, dopo le scuole superiori consegue la laurea in architettura e design industriale, grazie alla quale prenderà subito a lavorare nell’azienda edile di famiglia con il ruolo di progettista. Adora spendere il tempo libero praticando sport, leggendo e percorrendo lunghe tratte in moto. Sebbene si dedichi alla creazione di storie sin dalla giovane età – principalmente racconti fantasy, Fearers è il primo romanzo che ha deciso di pubblicare.