Federico II, una giornata per indagare sul progetto innovativo Affido Culturale

Tutto nasce da un modello di innovazione sociale, ideato per combattere la povertà educativa e promuovere un cambiamento concreto nella società: si chiama “Affido Culturale”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che vanta come capofila il Pio Monte della Misericordia e una rete di oltre venticinque diverse realtà italiane, ognuna impegnata da svariati anni nel terzo settore.

A Napoli, venerdì 21 gennaio (dalle ore 9 alle ore 17:30), il Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II, già partner del progetto incaricato del Monitoraggio e della Valutazione in itinere, dedica “Affido Culturale: Riflessioni e strategie operative per bambini e famiglie”, una giornata di studio e di confronto intorno ai temi della mediazione della cultura per l’infanzia e l’adolescenza, prendendo spunto dai risultati e dalle prospettive che AC sta costruendo.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Mazzucchi - Direttore Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II, Maria Filippone Vicesindaco di Napoli e Fabrizia Paternò Cinalli Soprintendente Pio Monte della Misericordia, e l’intervento di apertura di Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini, il convegno entrerà nel vivo con gli interventi di esperti accademici provenienti da differenti domini.

Parteciperanno infatti Marco Musella, docente di Economia politica; Maria Clelia Zurlo, docente di Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni familiari; Paola D’Alconzo, docente di Museologia e Restauro; Francesco Cotticelli, docente di Discipline dello Spettacolo, Anna Masecchia, docente di Cinema, Fotografia e Televisione. L’obiettivo è tracciare i contorni teorici che aiuteranno l’Affido Culturale ad affinare gli strumenti metodologici e a potenziare l’impatto sociale già promettente e innovativo.

La sessione pomeridiana è incentrata sul ruolo e sulle testimonianze delle quattro città in cui il progetto è attivo. I referenti di Napoli, Roma, Modena e Bari, nonché della “nuova arrivata” Milano, racconteranno del loro lavoro con le famiglie, dei risultati e delle criticità riscontrati, nonostante le limitazioni imposte dal Covid sin dalla partenza del progetto avvenuta in aprile 2020. Al termine di entrambe le sessioni, è prevista la possibilità di dialogo con il pubblico.

L’ingresso è esclusivamente previa prenotazione, con green pass o documento richiesto dalla normativa vigente.

Per informazioni su logistica, prenotazioni e collegamento online: disseminazioneaffidoculturale@gmail.com

Concept “Affido Culturale”

Affido Culturale è un progetto nazionale selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Si configura come progetto di innovazione sociale e vanta un soggetto capofila, il filantropico Pio Monte della Misericordia, è oltre che un partenariato di 25 diverse realtà italiane che operano da anni nel terzo settore e in quello della cultura, dell'arte e del turismo.

Il progetto nasce a Napoli e si estende anche su Roma, Bari e Modena - e da poco tempo anche su Milano. Attraverso esperienze culturali condivise, le famiglie stringono un Patto Educativo monitorato dalle istituzioni scolastiche, in qualità partner del progetto.

A.C. sogna un futuro in cui scambio, dono di sé, fiducia e reciprocità, passione e spirito di iniziativa, attenzione per l'altro e responsabilità, si diffondano nella società e siano di guida per le scelte individuali e collettive.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.

Per maggiori info su Affido Culturale: https://percorsiconibambini.it/ac-affidoculturale/