Federico Fashion Style, inaugurazione del nuovo Salone delle Meraviglie a Napoli

Domenica 11 luglio in programma un grande evento, con tanti ospiti, per la cerimonia inaugurale del nuovo atelier, presso la COIN di Via Scarlatti al Vomero

Il vulcanico Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, apre finalmente il suo nuovo Salone delle Meraviglie a Napoli presso la COIN di Via Scarlatti, sulla suggestiva ed elegante collina del Vomero. Il nuovo atelier, quarto in Italia, va ad aggiungersi a quelli di Roma, Anzio e Milano, offrendo così la possibilità anche alle fan partenopee di concedersi una lussuosa coccola dall’hair stylist più amato dello stivale: un luogo accogliente dove sentirsi a casa, prendersi cura di sé e lasciarsi guidare dalle mani esperte di Federico, per rinnovare il proprio look e sentirsi più belle e più felici.

Grande attesa per la cerimonia inaugurale, che prevede il taglio del nastro alle ore 17:30 di domenica 11 luglio, alla presenza di tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione tra cui Valeria Marini, Giulia de Lellis, Tina Cipollari, Gianni Sperti e tanti altri amici e ammiratori del celebre hair stylist. Un parterre di stelle riunite per celebrare la nuova apertura con un memorabile evento in cui spiccheranno scenografici allestimenti e performance di artisti circensi, realizzato dall’azienda di luxury management Jet Set Capri e dal suo patron Fabio Palazzi, grande esperto nella produzione di scintillanti serate mondane ed eventi di lusso, in collaborazione con l’event planner Valerio Tagliatela, che ha curato con grande maestria tutti gli allestimenti e le scenografie.

La festa proseguirà poi con un evento esclusivo, organizzato anch’esso da Jet Set Capri insieme a Valerio Tagliatela e suddiviso in due momenti, presso la storica Villa Domi, un antico monastero trasformato nel '700 in un'incantevole dimora con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Si inizierà con una cena di gala riservata a 200 persone “super vip” e ricca di prelibatezze del territorio campano, spettacoli con luci laser a cura di Eos, intrattenimento musicale di Mbarka Bouaida, spettacolo freestyle del giovane e pluripremiato bartender e mixologist Rocco De Angelis, fuochi piromusicali e un maxi schermo che proietterà il video di “Io sono pazzesco”, la nuova e travolgente hit musicale dell’istrionico hair stylist con più di un milione di follower, candidata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Ma le sorprese non finiscono qui: a partire dalle ore 22:00, infatti, la serata proseguirà con uno sfavillante party in cui potranno partecipare, attraverso l’invito sui social, tutti gli ammiratori e gli amici di Federico Fashion Style. Anche in questo secondo momento, gli ospiti saranno intrattenuti e allietati da raffinate e squisite leccornie offerte dai tanti sponsor ufficiali che hanno voluto sostenere l’evento e da spettacoli musicali di noti dj e musicisti d’eccezione, in attesa del momento clou della serata, il taglio della torta.

Non mancheranno il Beauty Bus, il luccicante camper all’insegna del glitter e del leopardato con cui Federico gira i borghi italiani alla ricerca di moderne Cenerentole cui stravolgere il look, e l’emittente televisiva Real Time, pronta a immortalare i momenti più belli e indimenticabili della serata.

Lo speciale evento è reso possibile grazie al coinvolgimento di numerosi sponsor e partner che hanno voluto partecipare offrendo i loro prodotti e servizi.