Showcase dell’Ep “Ibrido”: Federa presenta live il suo nuovo album a Napoli

Uno showcase completamente dedicato al nuovo EP dal titolo “IBRIDO”, così la cantautrice partenopea Federica Vezzo, in arte FEDERA, presenterà il suo nuovo lavoro discografico (Tippin Factory) al centro di Napoli, presso la storica Villa Di Donato il giorno sabato 21 ottobre alle ore 20:30.

Sei brani, saldamente legati alle radici cantautorali, che esprimono il sentire contemporaneo e romantico di FEDERA attraverso l’incontro di nuove sonorità. IBRIDO, infatti, rappresenta la libera fusione tra diversi generi musicali che FEDERA sa miscelare con la sua voce intima e coinvolgente, accompagnandosi con la loop station vocale e il basso elettrico.

Insieme a lei, sul palco della settecentesca Villa di Donato, la band al completo composta da Claudio Attonito (drums e sequenze) e Antonio Manco (chitarra elettrica), oltre alla chitarra soul di Luca Notaro e alla presenza dei due autori dei featuring presenti nell’EP: Ugo Crepa, rapper partenopeo, e Calmo, produttore e arrangiatore di IBRIDO.

«IBRIDO è arrivato dopo un po' di anni di studio, ricerca e silenzio. È la mia fotografia dallo spazio di ciò che sono, sono stata e di ciò che sto diventando, con le immagini e i momenti che realmente vivo, anzi viviamo, nel quotidiano» il commento dell’autrice e interprete FEDERA.

Le tracce di IBRIDO, presenti su tutte le piattaforme di streaming dal 20 ottobre, saranno presentate in concerto insieme ad alcuni dei brani storici di FEDERA, riarrangiati in chiave “ibrida”, in una festa che unisce amici, colleghi e amanti della musica d’autore.

Ingresso Euro 10, è consigliata la prenotazione tramite modulo online