“No maschere, no party”; da sabato 18 a martedì 21 febbraio ecco il carnevale al Centro commerciale Neapolis

Ecco la festa più colorata dell'anno al Centro Commerciale Neapolis.

Arrivano quattro giorni di allegria, divertimento e musica per festeggiare il Carnevale!

Tutti i pomeriggi dal 18 al 21 febbraio potrete godere di una festa piena di colore e sorprese con un programma ricco di appuntamenti.

Si inizia alle 16:30 con le sculture di palloncini e alle 17:00 con il truccabimbi di Carnevale.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 18, gli artisti di strada vi faranno ballare e divertire con uno spettacolo imperdibile. Lunedì 20 febbraio, invece, alle 18:00 arriveranno le simpatiche mascotte itineranti, che alle 19:00 si esibiranno anche sul palco con uno spettacolo tutto da ridere!

Ma la festa non finisce qui. Martedì 21 febbraio alle 19:00 saranno i clown circensi ad esibirsi e ad emozionare gli ospiti del Centro Commerciale Neapolis con una cascata di coriandoli come gran finale.

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgono al primo piano vicino il negozio Big Toys.

Per non perdere neanche un dettaglio degli appuntamenti, ti invitiamo a consultare il sito del Centro Commerciale Neapolis.

Non dimenticare di venire mascherato e con tanta voglia di festeggiare il Carnevale insieme a noi! Questa sarà un'occasione unica per trascorrere del tempo in compagnia, ballare, ridere e divertirsi, in un'atmosfera piena di colore e allegria. Non perdere l'opportunità di vivere questa esperienza indimenticabile al Centro Commerciale Neapolis!