In scena "Fauna, ovvero nostra signora dei topi"

La Scena Corsara presenta



“FAUNA”

Ovvero

“Nostra Signora dei Topi”

Di Sergio Viparelli

Adattamento scenico di Paola Scotto di Tella



Diretto e interpretato da Paola Scotto di Tella

Musiche originali di Bernardo Nardini

Acting coach: Giuseppe Rispoli

Disegno Luci: Giovanni Nardoni

Ufficio stampa: Sarah Mataloni



SAB 9 marzo ore 21

DOM 10 marzo ore 18



IAV

In Arte Vesuvio

Via Nazario Sauro 23

Ingresso: 15 euro

Info e prenotazioni: info@inartevesuvio.it o 3316461492



Tra le tante vittime di un evento catastrofico (potrebbe essere il terremoto in Irpinia del 1980 o una delle tante guerre attuali) una, la nostra protagonista, ha avuto la fortuna di salvare la pelle. Rimasta intrappolata nelle macerie per alcuni giorni, insieme al padre che è morto all’istante, è stata tenuta in vita dalle amorevoli cure di un vigile del fuoco (Raffaele) ed estratta finalmente da un salvatore “angelico” (Gabriele).

Ma lo shock subito ha definitivamente sconvolto la fragile mente di Fauna e le cure psichiatriche, cui viene sottoposta, non appaiono fruttuose. Fauna scappa più volte dalle cure di un sensibile infermiere (Michele) e si rifugia in una vita da strada, in un luogo molto esposto alla vista e al ludibrio della gente. Qui, in compagnia dei suoi amici di fogna, vive della carità di un ragazzo islamico (Rashid) dando spettacolo per la sua abitudine di parlare con sé stessa allo specchio.

Non si tratta, però, di civetteria: Fauna parla ad una virtuale sorella gemella (Flora) o forse, semplicemente, ad un suo doppio cui affida le tracce del suo passato remoto (l’infanzia di orfana di madre), il passato prossimo (quei giorni fatidici sotto le macerie) e il presente (il ricovero ospedaliero, le fughe) in un continuum diacronico e nevrotico, una sorta di alterato flusso di coscienza.

La piece è ispirata, con rispetto e compassione, al dramma reale di Mamaluk, clochard tunisina “alloggiata” e poi sloggiata più volte dalla torre del Carmine e di cui si sono perse le tracce.

In una Napoli scintillante in cui si parla di “Rinascimento”, Fauna è l’anima devastata della città, quello che non si risolve, quello che si vorrebbe dimenticare. Ciò che continuamente affiora alle nostre coscienze.



SERGIO VIPARELLI: ingegnere per professione, autore teatrale per aspirazione. Qualche anno fa con “La congettura”, scritta insieme all’amico Sergio Vellotti, vince il Premio 2007 di Co-Scienze. Oggi ci riprova con la sua nuova “creatura”, cui riscrive una possibile e amorevole biografia.



PAOLA SCOTTO DI TELLA: attrice e regista teatrale, napoletana trapiantata a Roma, dal 2007 dirige La Scena Corsara. Alla produzione di spettacoli classici e non alterna l’attività didattica nel “sociale”. (www.lascenacorsara.it)