All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la XV edizione delle Fattorie Aperte

Sabato 11 maggio, dalle 9.00 alle 14.00, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno apre le porte alla XV edizione delle Fattorie Aperte.

Una giornata rivolta a bambini, giovani e adulti volta a scoprire il progresso tecnologico e scientifico su tematiche legate alla sanità animale, all’igiene degli alimenti e alla tutela ambientale.

Le Fattorie Aperte sono un'iniziativa mirata a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della ricerca scientifica nel campo della salute animale e umana, nonché sul valore della prevenzione nelle pratiche agricole. Durante questa giornata speciale, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare le nostre strutture, interagire con gli esperti del settore e di partecipare a una vasta gamma di attività coinvolgenti.

Un progetto promosso dall’assessorato all’agricoltura della Regione Campania che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole che potranno così vivere un'esperienza educativa unica, che valorizza la conoscenza del territorio e delle sue risorse e che darà loro modo di approfondire argomenti come l'agricoltura sostenibile, la biodiversità e la valorizzazione della dieta mediterranea.

Tra gli eventi in programma, vi saranno visite guidate ai laboratori di ricerca, dove i partecipanti potranno assistere in prima persona agli studi condotti dai nostri esperti per garantire la sicurezza alimentare e la salute degli animali. Inoltre, ci saranno dimostrazioni pratiche sulla corretta gestione e prevenzione delle malattie negli animali da allevamento, nonché laboratori interattivi per i più piccoli, pensati per stimolare la loro curiosità scientifica.

Focus centrale dell’evento, un convegno dal titolo “II peso delle scelte: I pericoli dell’obesità” con Istituzioni ed esperti del settore food e nutrizione per favorire “pillole” di educazione e promozione della cultura alimentare come best practices per affrontare uno dei problemi più urgenti e diffusi della società contemporanea: l'obesità.

I protagonisti di questo format comunicativo saranno bambini e giovani dai 6 ai 17 anni proveniente da Istituti scolastici campani, che sottoporranno domande ai relatori.

“La giornata, inserita nelle Fattorie Aperte, vuole essere un’occasione di confronto con le nuove generazioni per cercare di spiegare loro i sani principi alimentari e della dieta mediterranea che hanno, poi, riflessi positivi sulla loro salute” dichiara Antonio Limone - Direttore generale dell’IZSM.

L’evento è aperto a tutte le scuole, famiglie e visitatori che desiderano approfondire il legame tra agricoltura sostenibile, ambiente e salute.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno attraverso i seguenti contatti:

Tel: 081 7865245

E-mail: urp@izsmportici.it

Sito web: izsmportici.it oppure agricoltura.regione.campania.it

Facebook: @izsmportici